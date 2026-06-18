Industrious 將亞太區業務整合至全球統一品牌

為擴展亞太區業務，Industrious 將 The Great Room 旗下的亞太區辦公空間納入其全球網絡，並於香港新增據點。

香港 - 2026年6月18日 - 全球頂尖靈活共享工作空間 Industrious 今日宣佈，將於 2026 年 7 月 1 日起，將新加坡、香港、曼谷及悉尼的亞太區據點，統一整合至 Industrious 品牌旗下。繼 2022 年 5 月收購 The Great Room 後，Industrious 首次將 The Great Room 旗下的亞太區據點，統一納入全球品牌架構。過去數年，兩大品牌已於營運、設計、技術及系統等多方面進行了整合，是次品牌統一標誌雙方邁向新階段，並為 Industrious 未來在亞太區的發展訂下明確方向。



此新里程碑反映企業對具備環球網絡的酒店式工作間體驗需求日益增長，亦展現了 Industrious 積極擴展全球版圖的決心。自世邦魏理仕（CBRE）於 2025 年全面收購 Industrious 以來，公司全球業務組合錄得 58% 增長 ，並計劃於 2026 年在全球開設超過 60 個全新據點。



亞太區在 Industrious 未來發展扮演核心角色 。未來 12 個月內，公司計劃於亞太區擴展據點逾 50%，並預計於 2026 年在亞太區簽訂 10 個新項目，有關擴展計劃包括今年新增的五個新旗艦據點：香港的 The Chelsea、新加坡的 Keppel South Central、Shaw Tower 和 Stamford Place，以及悉尼的 One Elizabeth Street。新據點不僅進一步鞏固公司在區內核心商業地段的布局，更彰顯了品牌對亞太區的長遠承諾。



Industrious 行政總裁 Gentry Long 表示：「Industrious 正處於高速增長階段，是次品牌整合正好印證了公司急速的發展。統一全球品牌不僅有助凝聚團隊及會員，更可彰顯 Industrious 的核心價值，包括：卓越的酒店式服務、世界級的空間設計品味，以及深厚的歸屬感。隨著品牌邁向新階段，我們將持續為全球會員提供無縫且優質的體驗。」



The Great Room 行政總裁兼 Industrious 亞太區董事總經理 Su Anne Mi 表示：「The Great Room 與 Industrious 深信：辦公空間應以人為本。這理念一直引領著 The Great Room 在亞太區穩健發展，未來亦將在 Industrious 這個品牌下繼續傳承。融入全球網絡後，我們將進一步提升為會員及合作夥伴所創造的價值，並為亞太區市場創造更多機遇。」



