Shell 與聖保祿醫院共同推動香港醫療界低碳發展 全港首間醫院採用可再生混合柴油R33 減少高達30%生命週期內碳排放

香港 - 2026年6月18日 - 香港蜆殼有限公司（Shell）與聖保祿醫院日前（16日）舉行了「Shell x聖保祿醫院 — 綜合減碳能源方案啟動儀式」，進一步加強對可持續發展的共同承諾。Shell作為全球領先的生物燃料供應商之一，一直推動可再生柴油的應用，為市場提供既實用又低碳的能源解決方案。聖保祿醫院是本港首間採用Shell 可再生混合柴油R331來推動鍋爐系統的醫院，不但毋須改裝其現有設備，與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，更可減少高達30%2生命週期內的二氧化碳當量排放（CO₂e）4。此外，聖保祿醫院亦安裝了Shell Recharge快速充電樁及參加 Shell 的「二氧化碳抵銷計劃」等，作為其低碳倡議的一部份。



（左起）香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生 、香港蜆殼有限公司香港及澳門零售業務總經理黃幼梅女士 、殼牌中國零售與出行業務總裁胡川先生 、聖保祿醫院執行董事張柱見修女、聖保祿醫院總經理李業鴻先生及聖保祿醫院物業設施管理部經理何嘉傑先生見證Shell 及聖保祿醫院攜手合作的連串「綜合減碳能源方案」正式啟動。

開創香港醫療界先河採用可再生柴油來推動鍋爐系統



Shell 的使命是「Powering Progress Together 共同賦能進步」，與客戶和合作夥伴攜手合作，提供人們今天生活和業務所需的能源產品，同時協助打造未來的低碳能源系統。在Shell的協助下，聖保祿醫院開創本港醫療界先河，率先採用Shell 可再生混合柴油R331來推動鍋爐系統。



香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生及聖保祿醫院執行董事張柱見修女簽署「綜合減碳能源方案 - 二氧化碳抵銷計劃 」合作協議，標誌著Shell與聖保祿醫院進一步延續合作減碳的承諾。

可再生柴油：助力企業實現價值鏈減排



Shell 得知聖保祿醫院一直尋找穩定的減碳能源方案，因此向聖保祿醫院供應可再生混合柴油R331 ，與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，可減少高達 30% 2生命週期內 的二氧化碳當量 （CO₂e）4排放，大大幫助企業實現價值鏈減碳，達成其範疇一及範疇二的減碳目標。



兼容傳統柴油設備



Shell 可再生柴油的推出標誌著公司在支持香港能源轉型路上的重要里程碑。香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生表示：「我們很榮幸見證聖保祿醫院成為香港醫療界的低碳能源推動者，率先採用Shell 可再生混合柴油R331，代表著能源業界與醫療界共同為可持續未來努力的承諾。」



Shell 明白企業在制訂低碳轉型路徑時，難免要面對資金的投入、設備的兼容性及營運效率等挑戰。Shell 可再生柴油完全兼容傳統柴油鍋爐或引擎，無需改裝或新增設備5，便可直接轉用，為企業節省成本，提供理想的直接低碳替代燃料方案。Shell 可再生柴油更可減少受管制污染物6，適用於建築、運輸物流、工業及醫療等行業。



全面的專業技術支援 確保順利過渡



醫院的鍋爐系統是維持醫院正常運作不可或缺的基礎設施，為中央暖氣系統、病房、手術室、洗衣房及消毒設備等供應熱水和蒸氣。一旦鍋爐停止運作，將對醫院的日常運作造成重大影響，因此聖保祿醫院非常重視燃料的穩定性。在無需改裝現有鍋爐設備的情況下，醫院已成功轉用Shell 可再生混合柴油R331。為確保轉換過程順利，Shell 亦提供專業技術支援，並在切換前對鍋爐系統進行全面檢查，以確保設備運作暢順。



聖保祿醫院總經理李業鴻先生表示非常滿意合作成果，他指出：「相信可再生能源是未來能源轉型的重要方向之一，符合低碳、環保的全球趨勢。展望未來，聖保祿醫院會繼續與各界合作，推動更多務實有效的低碳措施，為醫院及社會打造更綠色、更健康的未來出力。 」



攜手探索低碳營運模式 邁向可持續未來



此外，聖保祿醫院持續推動低碳營運，並與 Shell 合作，從多方面著手構建低碳能源生態圈，包括於院內停車場安裝兩支50千瓦（kW）的 Shell Recharge 快速充電樁，為訪客及員工提供環保便捷的能源選擇；同時採用較低碳排放的燃料方案，並積極參與 Shell的「二氧化碳抵銷計劃」，透過支持經驗證的環境、科技及廢物管理項目，以簡單而具成本效益的方式抵銷日常營運中難以避免的碳排放，並促進相關項目所在地的可持續發展。多管齊下的措施不僅提升醫院整體營運的可持續水平，亦推動醫療行業共同探索低碳營運模式，構建更健康及可持續的未來。



Shell將繼續與聖保祿醫院及各界夥伴合作，推動更多務實可行的低碳方案，全力支持香港邁向2050年前實現碳中和的目標，為下一代創造可持續更綠色的生活環境。



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