Shell 與聖保祿醫院共同推動香港醫療界低碳發展 全港首間醫院採用可再生混合柴油R33 減少高達30%生命週期內碳排放

香港 - 2026年6月18日 - 香港蜆殼有限公司（Shell）與聖保祿醫院日前（16日）舉行了「Shell x聖保祿醫院 — 綜合減碳能源方案啟動儀式」，進一步加強對可持續發展的共同承諾。Shell作為全球領先的生物燃料供應商之一，一直推動可再生柴油的應用，為市場提供既實用又低碳的能源解決方案。聖保祿醫院是本港首間採用Shell 可再生混合柴油R331來推動鍋爐系統的醫院，不但毋須改裝其現有設備，與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，更可減少高達30%2生命週期內的二氧化碳當量排放（CO₂e）4。此外，聖保祿醫院亦安裝了Shell Recharge快速充電樁及參加 Shell 的「二氧化碳抵銷計劃」等，作為其低碳倡議的一部份。
開創香港醫療界先河採用可再生柴油來推動鍋爐系統
Shell 的使命是「Powering Progress Together 共同賦能進步」，與客戶和合作夥伴攜手合作，提供人們今天生活和業務所需的能源產品，同時協助打造未來的低碳能源系統。在Shell的協助下，聖保祿醫院開創本港醫療界先河，率先採用Shell 可再生混合柴油R331來推動鍋爐系統。
可再生柴油：助力企業實現價值鏈減排
Shell 得知聖保祿醫院一直尋找穩定的減碳能源方案，因此向聖保祿醫院供應可再生混合柴油R331 ，與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，可減少高達 30% 2生命週期內 的二氧化碳當量 （CO₂e）4排放，大大幫助企業實現價值鏈減碳，達成其範疇一及範疇二的減碳目標。
兼容傳統柴油設備
Shell 可再生柴油的推出標誌著公司在支持香港能源轉型路上的重要里程碑。香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生表示：「我們很榮幸見證聖保祿醫院成為香港醫療界的低碳能源推動者，率先採用Shell 可再生混合柴油R331，代表著能源業界與醫療界共同為可持續未來努力的承諾。」
Shell 明白企業在制訂低碳轉型路徑時，難免要面對資金的投入、設備的兼容性及營運效率等挑戰。Shell 可再生柴油完全兼容傳統柴油鍋爐或引擎，無需改裝或新增設備5，便可直接轉用，為企業節省成本，提供理想的直接低碳替代燃料方案。Shell 可再生柴油更可減少受管制污染物6，適用於建築、運輸物流、工業及醫療等行業。
全面的專業技術支援 確保順利過渡
醫院的鍋爐系統是維持醫院正常運作不可或缺的基礎設施，為中央暖氣系統、病房、手術室、洗衣房及消毒設備等供應熱水和蒸氣。一旦鍋爐停止運作，將對醫院的日常運作造成重大影響，因此聖保祿醫院非常重視燃料的穩定性。在無需改裝現有鍋爐設備的情況下，醫院已成功轉用Shell 可再生混合柴油R331。為確保轉換過程順利，Shell 亦提供專業技術支援，並在切換前對鍋爐系統進行全面檢查，以確保設備運作暢順。
聖保祿醫院總經理李業鴻先生表示非常滿意合作成果，他指出：「相信可再生能源是未來能源轉型的重要方向之一，符合低碳、環保的全球趨勢。展望未來，聖保祿醫院會繼續與各界合作，推動更多務實有效的低碳措施，為醫院及社會打造更綠色、更健康的未來出力。 」
攜手探索低碳營運模式 邁向可持續未來
此外，聖保祿醫院持續推動低碳營運，並與 Shell 合作，從多方面著手構建低碳能源生態圈，包括於院內停車場安裝兩支50千瓦（kW）的 Shell Recharge 快速充電樁，為訪客及員工提供環保便捷的能源選擇；同時採用較低碳排放的燃料方案，並積極參與 Shell的「二氧化碳抵銷計劃」，透過支持經驗證的環境、科技及廢物管理項目，以簡單而具成本效益的方式抵銷日常營運中難以避免的碳排放，並促進相關項目所在地的可持續發展。多管齊下的措施不僅提升醫院整體營運的可持續水平，亦推動醫療行業共同探索低碳營運模式，構建更健康及可持續的未來。
Shell將繼續與聖保祿醫院及各界夥伴合作，推動更多務實可行的低碳方案，全力支持香港邁向2050年前實現碳中和的目標，為下一代創造可持續更綠色的生活環境。
備註：
- Shell 可再生混合柴油R33包含33%經ISCC認證的可再生組分。
- 在27%-30% 的二氧化碳當量（CO2e）之間。二氧化碳當量（CO2e）包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）和一氧化二氮（N2O）的溫室氣體排放量。
- 基於「油井到輪胎 」（Well-to-Wheel）的溫室氣體基線強度92 g CO2e/MJ，及代表不含生化柴油成份的 EN 590 B0普通柴油進行比較計算得出，並由 Shell 根據 JEC油井到油箱報告第 5版。(Link: https://data.europa.eu/doi/10.2760/959137)及 Shell 內部研究的排放因子計算得出。
- 產品生命週期評估中的二氧化碳當量（CO2e）排放包括與原料的生產及運輸、燃料的生產、運輸、分配，以及燃燒相關的排放。
- 從柴油切換時。基於蜆殼迄今為止的可作性研究和市場經驗。必須檢查車輛手冊及油箱插座上的標籤以獲得原始設備製造商 (OEM) 批准。不適用於私家車。
- 實際效果和優勢可能因車輛類型、車輛狀況和駕駛方式而異。與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比。不適用於私家車。對於配備先進排氣後處理系統的車輛，尾氣排放效益可能會受到限制。
- 在80%-90%的二氧化碳當量（CO2e）之間。二氧化碳當量（CO2e）包括二氧化碳 （CO2）、甲烷（CH4）和一氧化二氮（N2O）的溫室氣體排放量。
蜆殼有限公司直接和間接投資的公司為獨立的實體。 在本新聞稿中，為了方便起見，有時使用「蜆殼」、「蜆殼集團」及「集團」等詞，它們一般是指蜆殼有限公司及其子公司。 同樣，「我們」、「我們的」一般也用於指代殼蜆及其子公司或者為公司工作的人。 當指明特定的公司並無任何實際意義時，也使用這些表述。 本新聞稿中所用的「子公司」、「蜆殼子公司」和「蜆殼公司」是指殼蜆直接或間接控制的實體。 「合資企業」、「聯合營運業務」、「聯合安排」和「關聯公司」指那些蜆殼與其他一方或多方聯合，直接或間接擁有權利利益的商務安排。 為了方便起見，「蜆殼股權」用於表示蜆殼在一家實體或非法人聯合組織中持有的、除開所有第三方股權之後的直接和/或間接所有者權益。
前瞻性陳述
本新聞稿包含關於蜆殼有限公司的財務狀況、營運結果和各項業務的前瞻性陳述（其含義見美國1995年證券訴訟改革法案規定）。 除歷史事實之外，所有其他陳述均是或可能被視為前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指，基於管理層的當前預期和假定，而做出的關於未來預期的陳述，其中包含已知和未知風險及不確定因素，可能導致實際結果、業績或事件與前瞻性陳述中明示或默示的情況大相逕庭。前瞻性陳述包括但不限於，有關蜆殼有限公司可能面臨的市場風險的陳述以及表達管理層的預期、信心、估計、預測、計劃和假設的陳述。 這些前瞻性陳述是指使用諸如「目標」、「目的」、「預期」、「期望」、「渴望」、「相信」、「承諾」、「決心」、「可以」、「估計」、「希望」、「打算」、「可能」、「里程碑」、「展望」、「計劃」、「也許」、「預計」、「風險」、「時間表」、「尋求」、「應當」、「願景」、「將」以及類似詞語或表述的陳述。蜆殼有限公司未來的營運可能受到諸多因素的影響，使得其營運結果與本新聞稿中的前瞻性陳述差別迥異。 這些因素包括（但不限於）:（a）原油和天然氣的價格波動; （b）蜆殼集團產品的需求變化; （c）貨幣匯率波動; （d）鑽探和生產結果; （e）儲量估計; （f）市場損失和行業競爭; （g）環境風險和自然風險，包括氣候變化; （h）查明合適的潛在收購財產和目標以及成功談判並完成交易的相關風險; （i）在發展中國家和受到國際制裁的國家從事業務的風險; （j）立法、財政和法規方面的發展，包括關稅和應對氣候變化的法規性措施; （k）不同國家和地區的經濟金融市場條件; （l）政治風險，包括徵收風險和與政府實體就合約條款重新談判的風險、項目延期或提前、審批及成本估算; （m）傳染病所造成影響的相關風險，地區衝突，如俄烏衝突和中東地區的衝突，以及嚴重的網絡安全、數據隱私或者信息技術（IT）相關事故; 以及（n）貿易條件變化。 本新聞稿不保證未來的股息支付將匹配或超過以前的股息支付。 本新聞稿中包含或提及的警示陳述明確限制了本新聞稿所包括的全部前瞻性陳述。 讀者不應不適當地依賴於前瞻性陳述。 關於其他可能影響未來業績的因素，請參見蜆殼截止到2025年12月31日的表 20-F （可登錄 www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html 及 www.sec.gov 下載），這些因素也明確限制了本新聞稿所包含的全部前瞻性陳述，讀者就此同樣應給予考慮。 所有前瞻性陳述僅應截至本新聞稿發布之日(2026年6月16日)有效。 蜆殼有限公司及旗下任何子公司均無義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息、未來事件或其他信息。 由於上述風險，結果可能嚴重偏離本新聞稿的前瞻性陳述中明示、默示或隱含的情況。
蜆殼的「淨碳強度」
此外，在本新聞稿中，我們可能會提到蜆殼的「淨碳強度」，其中包括蜆殼在生產能源產品的過程中產生的碳排放、我們的供應商在為此生產提供能源的過程中產生的碳排放，以及我們的客戶在使用我們銷售的能源產品的過程中產生的碳排放。 蜆殼僅負責控制自身產生的碳排放。 使用蜆殼的「淨碳強度」等詞僅為方便起見，並不意味著這些排放是蜆殼或其子公司產生的碳排放。
蜆殼的「淨碳強度」目標
蜆殼的運營計劃和前景展望分別是基於對未來三年和十年的預測，並於每年更新。 它們反映了當前的經濟環境，以及我們可以合理預期的未來三年和十年的狀況。 因此，該前景展望反映了我們在未來十年的範疇1和範疇2的綜合目標、「淨碳強度」目標以及油品相關目標。 然而，蜆殼的運營計劃和前景展望無法反映我們2050年淨零排放目標，因為這一目標超出了我們的規劃期。 此類未來運營計劃和前景展望可能包括對投資組合的改變、效率的提高，以及碳捕集與封存和碳信用額的使用。 未來，隨著社會逐步向淨零排放目標邁進，我們預計，蜆殼的運營計劃和前景展望將反映這一趨勢。 然而，如果社會在2050年未能實現淨零排放，現在看來蜆殼可能無法實現這一目標的風險將非常大。
前瞻性非公認會計原則指標
本新聞稿可能包含某些前瞻性非公認會計原則指標，比如【自由現金流】和【基礎運營費用】。 我們無法將這些前瞻性非公認會計原則指標調整成最具可比性的公認會計原則財務指標，因為調整所需的某些信息取決於蜆殼無法控制的未來事件，例如石油和天然氣價格、利率和匯率。 此外，若要估計出符合公司會計政策且達到必要的精準度的公認會計原則指標，是極其困難的且需要投入過度努力。 未來期間的非公認會計原則指標無法調整成為最具可比性的公認會計原則財務指標，其計算邏輯與蜆殼有限公司財務報表中採用的會計政策保持一致。
本新聞稿中提及的網站內容不構成本新聞稿的一部分。
在本新聞稿中，我們可能使用了美國證券交易委員會（ SEC ）準則嚴格禁止在向SEC提交的文件中使用的詞語。 敦促投資者仔細考慮我們在表20-F、文件編號1-32575 （可登錄SEC網站 www.sec.gov 下載）中披露的信息。
https://www.shell.com.hk/
蜆殼
香港蜆殼（蜆殼）是殼牌（Shell Plc）的營運公司。殼牌是一家全球化的能源和化工集團，採用先進的技術和創新的方法，以幫助建立一個能源可持續發展的未來。蜆殼在本港開展業務已超過一百年，透過設備先進的青衣油庫，為香港及澳門市場提供多種油品。蜆殼的業務包括加油站服務、商務燃油及潤滑油、瀝青、航空燃料、船舶燃料及潤滑油等。作為本港一個負責任的企業公民，蜆殼積極透過舉辦社會投資項目，為社會福祉作出貢獻。
關於Shell可再生柴油
Shell 可再生柴油是一種高品質的氫化植物油（HVO），由 100% 可再生生物成分（如使用過的食用油、動物脂肪、大豆或其他廢棄原料）通過氫化（氫氣處理）製成，符合 EN 590 標準。與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，Shell 可再生柴油可減少高達 90%7生命週期內的二氧化碳當量4排放。
而Shell可再生混合柴油R331含有高達33%的可再生成分（包括 7% 脂肪酸甲酯（ FAME ） 及 26% 加氫植物油（ HVO ）），並符合歐洲EN 590柴油標準。與不含生化柴油成份的 EN 590 普通柴油相比3，更可減少高達30%2生命週期內的二氧化碳當量排放（CO₂e）4。
關於Shell「二氧化碳抵銷計劃」
Shell是全球最成熟的碳信用交易商之一。在規劃減碳的路程上，Shell為商業客戶提供抵銷碳排放方案，以簡單並具有成本效益的方式抵銷難以避免的碳排放。Shell會自動協助商業客戶計算碳排放，並通過全球各類環境、科技及廢物管理項目產生碳信用，例如保護或重新開發森林、草原和濕地系統等自然生態系統相關的所有活動，和投資可再生能源及低排放煮食工具項目等，以降低大氣中溫室氣體的濃度。
這些項目包括非洲剛果的「減少毁林與森林退化（REDD+）」 項目、保護印尼的泥炭沼澤森林及位於巴西阿克里州的熱帶森林保護項目等。以印尼加里曼丹中部的野生動物及自然資源保護項目為例，此項目保護了約15萬公頃完整的泥炭沼澤森林及5種瀕危物種，平均每年產生 745 萬個碳信用（相等於抵銷了745萬公噸的二氧化碳當量），相當於每年減少了路上行駛的汽車200 萬輛，為全球減碳作出了重大貢獻。