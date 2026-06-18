延續香港百年傳統龍舟競渡精神 現場設有大型互動裝置可供設計專屬龍舟

香港 - 2026年6月18日 - Sun Life永明多年來一直積極支持本地龍舟活動，傳承這項極具香港特色的傳統民俗文化。適逢標誌性賽事「香港國際龍舟邀請賽」昂然邁進50周年，Sun Life永明與香港旅遊發展局攜手合作，並全面升級今年的贊助規模，冠名贊助「永明香港國際龍舟節」及「永明香港國際龍舟邀請賽」，將這項年度盛事推向國際舞台，讓本地市民與中外旅客感受濃厚節日氣氛。



Sun Life永明攜手旅發局打造最矚目夏日慶典 再度冠名贊助龍舟盛事 活動規模升級以「永明香港國際龍舟節」及「永明香港國際龍舟邀請賽」 點亮尖沙咀海濱

今年活動以龍舟嘉年華形式於 6 月 19 日至 7 月 1 日，一連13日於尖沙咀海濱盛大舉行，融合傳統與現代元素，匯聚精彩賽事、美食及文化體驗，為本地市民、內地及海外旅客打造獨一無二的夏日盛會。Sun Life永明亦精心安排一連串限定活動為是次盛事助慶，向社區注入更多歡樂與活力。



香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予 表示：「龍舟競渡是香港極具代表性的傳統民俗活動，也是Sun Life永明及市民大眾連結的重要橋樑。我們很高興與旅發局合作，冠名贊助『永明香港國際龍舟節』及『永明香港國際龍舟邀請賽』，以更盛大的規模將此國際級活動呈獻予市民和遊客，展現香港的獨特文化魅力。今年適逢Sun Life 永明札根香港邁向135 周年的重要里程碑，我們期望藉此活動為香港盛事經濟注入動力，促進社區參與，貫徹我們協助客戶建構健康生活的宗旨。」



「永明香港龍舟共創站」設計專屬龍舟



由6月19日至7月1日，Sun Life永明於尖沙咀K11 MUSEA地下Promenade設置大型互動裝置「永明香港龍舟共創站」。市民和旅客可於開放時間內，親手設計個人專屬龍舟造型，一嘗化身龍舟選手的樂趣，更可透過 AI 生成個人化短片記錄參與時刻，現場亦設有特色打卡位供拍照留念。此外，Sun Life永明的官方社交平台（Facebook及Instagram）亦同步推出互動遊戲，讓大眾可以隨時隨地投入龍舟節的熾熱氣氛。



活動詳情：



