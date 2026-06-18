海信借助2026世界杯為家庭打造更智能的居家體驗

中國青島2026年6月18日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子及家電品牌海信正通過其最新家電創新產品，幫助全球家庭在觀看2026年國際足聯世界杯™(FIFA World Cup 2026™)的同時，將賽事激情延伸至屏幕之外，打造更加智能、互聯的家庭生活體驗。

秉持「Innovating a Brighter Life」的發展理念，海信持續推進Hisense Suite 智慧家庭生態系統建設，打造以互聯體驗為核心的統一家庭解決方案。Hisense Suite不僅僅是一系列智能產品的組合，更代表著一種全新的家庭組織方式，圍繞現代家庭的真實生活場景而設計——無論是烹飪、休閒放鬆、舒適環境管理，還是與家人共度珍貴時光。依托AI智能互聯技術，該生態系統構建出「統一的AI智慧家庭生態」，其價值不僅體現在單個產品的功能上，更體現在各類設備之間無縫協同帶來的整體體驗。