「澳門銀河」於2026年度《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎2026熠熠生輝 奢華度假城憑多項殊榮再度鞏固亞洲領導地位

隨著天浪淘園榮膺「澳門最佳酒店泳池」，世界級綜合度假城旗下的豪華住宿及水療設施亦於相關榜單中名列十大，進一步彰顯其無可比擬的綜合實力與尊尚地位。

澳門特別行政區 - 2026年6月18日 - 「澳門銀河」於2026年度《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎中榮獲六項殊榮，再次鞏固其作為澳門奢華旅遊版圖核心地位。該獎項由專業編輯團隊精心提名，並由全球品味卓越的旅客投票選出，充分肯定「澳門銀河」在持續提升創新、體驗及卓越服務方面的不懈追求與領先地位。



「澳門銀河」標誌性的天浪淘園再度獲投選為「澳門最佳酒店泳池」，持續引領戶外夏日體驗新標準——坐擁全球最大空中衝浪池、純白沙灘及多元刺激的水上設施，為不同年齡層賓客呈獻動感活力與時尚奢華兼備的極致夏日奢華度假時光。

「澳門銀河」榮膺「亞太區十大綜合度假城」，充分展現其將奢華酒店體驗、世界級娛樂及沉浸式設施完美融合的卓越實力。此項殊榮不僅肯定其領先地位，更彰顯度假城致力為全球旅客締造無可比擬的品質體驗與難忘時刻。



銀河娛樂集團高級副總裁—酒店Stuart Deeson先生代表「澳門銀河」出席並接受《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎2026頒獎典禮的各個大獎，當中包括「亞太區十大綜合度假城」大獎。「澳門銀河」同時榮獲多項殊榮，彰顯其在卓越服務與奢華體驗方面的領先地位，以及旗下頂級設施的非凡實力。

「澳門銀河」標誌性、坐擁全球最大的空中衝浪池的天浪淘園再度榮獲「澳門最佳酒店泳池」殊榮，鞏固其作為區內頂級水上娛樂地標的卓越地位。天浪淘園佔地廣達75,000平方米，其中8,000平方米的空中衝浪池可造出高達1.5米的澎湃浪潮，並配備150米純白沙灘、刺激滑水梯及全球最長的空中激流等多元設施。動感與悠閒完美融合，為賓客打造無與倫比的夏日度假體驗，盡享陽光、浪花與奢華之旅。



澳門悦榕庄泳池亦榮登「澳門十大泳池」第三位，盡顯其度假式奢華風範。泳池以寧靜雅緻的氛圍、私密泳池別墅及綠意環繞的環境見稱，為賓客締造遠離繁囂的專屬天地，完美融合悠然放鬆與低調奢華，展現非凡度假體驗。



酒店方面，開業不足兩年的澳門銀河 萊佛士亦首度登上「澳門十大酒店」榜單，樹立奢華個人化服務新標杆。酒店提供約450間雅緻寬敞的住宅式套房，部分更配備私人恆溫泳池及專屬花園，並配以傳奇性的萊佛士管家服務及別具匠心的餐飲體驗，在路氹核心地段呈現從容優雅的沉浸式奢華生活方式。



澳門銀河 萊佛士首次登上十大酒店榜單，以住宅式套房設計、傳奇管家服務及精緻餐飲體驗，演繹路氹核心的現代奢華典範。

「澳門銀河」兩大頂級水療世外桃源：澳門麗思卡爾頓水療中心及澳門悦榕Spa雙雙榮登「澳門十大水療中心」，進一步彰顯度假城於奢華養生體驗領域的領先地位。



澳門麗思卡爾頓水療中心榮登《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎2026「澳門十大酒店水療」，以中葡文化為靈感，呈獻私密雅致的療癒空間，結合專屬療程與完善設施，締造深層放鬆的奢華體驗。

澳門麗思卡爾頓水療中心隱逸於繁華之中，以中葡文化交融為設計靈感，營造靜謐優雅的療癒空間，配備活力池、蒸氣室及專屬療程套房，結合度身訂造的護理體驗，讓賓客盡享身心平衡的極致呵護。同樣屢獲殊榮的澳門悦榕Spa佔地約3,400平方米，打造遠離塵囂的感官綠洲，提供融合亞洲傳統智慧的多元療程，由專業理療師悉心主理，帶來深層放鬆與身心煥活的沉浸式體驗。



兩大水療品牌各具特色、相輔相成，充分體現「澳門銀河」對卓越品質、身心養生及精緻度假體驗的不懈追求，為賓客締造無與倫比的奢華療癒之旅。



這些榮耀滿載的獎項充分彰顯「澳門銀河」度身訂造、細緻入微的服務理念，每一細節均悉心雕琢，為賓客締造獨一無二且難忘的體驗。隨著度假城持續突破奢華體驗的界限，「澳門銀河」依然是全球品味旅客的首選目的地。



展望未來，「澳門銀河」將持續拓展其一站式首屈一指度假體驗，融合世界級酒店、餐飲、購物及娛樂版圖，在創新與卓越的推動下，引領亞洲乃至全球奢華旅遊的新時代。



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