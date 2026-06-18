「澳門銀河」於2026年度《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎2026熠熠生輝 奢華度假城憑多項殊榮再度鞏固亞洲領導地位

隨著天浪淘園榮膺「澳門最佳酒店泳池」，世界級綜合度假城旗下的豪華住宿及水療設施亦於相關榜單中名列十大，進一步彰顯其無可比擬的綜合實力與尊尚地位。
澳門特別行政區 - 2026年6月18日 - 「澳門銀河」於2026年度《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎中榮獲六項殊榮，再次鞏固其作為澳門奢華旅遊版圖核心地位。該獎項由專業編輯團隊精心提名，並由全球品味卓越的旅客投票選出，充分肯定「澳門銀河」在持續提升創新、體驗及卓越服務方面的不懈追求與領先地位。
「澳門銀河」榮膺「亞太區十大綜合度假城」，充分展現其將奢華酒店體驗、世界級娛樂及沉浸式設施完美融合的卓越實力。此項殊榮不僅肯定其領先地位，更彰顯度假城致力為全球旅客締造無可比擬的品質體驗與難忘時刻。
「澳門銀河」標誌性、坐擁全球最大的空中衝浪池的天浪淘園再度榮獲「澳門最佳酒店泳池」殊榮，鞏固其作為區內頂級水上娛樂地標的卓越地位。天浪淘園佔地廣達75,000平方米，其中8,000平方米的空中衝浪池可造出高達1.5米的澎湃浪潮，並配備150米純白沙灘、刺激滑水梯及全球最長的空中激流等多元設施。動感與悠閒完美融合，為賓客打造無與倫比的夏日度假體驗，盡享陽光、浪花與奢華之旅。
澳門悦榕庄泳池亦榮登「澳門十大泳池」第三位，盡顯其度假式奢華風範。泳池以寧靜雅緻的氛圍、私密泳池別墅及綠意環繞的環境見稱，為賓客締造遠離繁囂的專屬天地，完美融合悠然放鬆與低調奢華，展現非凡度假體驗。
酒店方面，開業不足兩年的澳門銀河 萊佛士亦首度登上「澳門十大酒店」榜單，樹立奢華個人化服務新標杆。酒店提供約450間雅緻寬敞的住宅式套房，部分更配備私人恆溫泳池及專屬花園，並配以傳奇性的萊佛士管家服務及別具匠心的餐飲體驗，在路氹核心地段呈現從容優雅的沉浸式奢華生活方式。
「澳門銀河」兩大頂級水療世外桃源：澳門麗思卡爾頓水療中心及澳門悦榕Spa雙雙榮登「澳門十大水療中心」，進一步彰顯度假城於奢華養生體驗領域的領先地位。
澳門麗思卡爾頓水療中心隱逸於繁華之中，以中葡文化交融為設計靈感，營造靜謐優雅的療癒空間，配備活力池、蒸氣室及專屬療程套房，結合度身訂造的護理體驗，讓賓客盡享身心平衡的極致呵護。同樣屢獲殊榮的澳門悦榕Spa佔地約3,400平方米，打造遠離塵囂的感官綠洲，提供融合亞洲傳統智慧的多元療程，由專業理療師悉心主理，帶來深層放鬆與身心煥活的沉浸式體驗。
兩大水療品牌各具特色、相輔相成，充分體現「澳門銀河」對卓越品質、身心養生及精緻度假體驗的不懈追求，為賓客締造無與倫比的奢華療癒之旅。
這些榮耀滿載的獎項充分彰顯「澳門銀河」度身訂造、細緻入微的服務理念，每一細節均悉心雕琢，為賓客締造獨一無二且難忘的體驗。隨著度假城持續突破奢華體驗的界限，「澳門銀河」依然是全球品味旅客的首選目的地。
展望未來，「澳門銀河」將持續拓展其一站式首屈一指度假體驗，融合世界級酒店、餐飲、購物及娛樂版圖，在創新與卓越的推動下，引領亞洲乃至全球奢華旅遊的新時代。
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「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門銀河 JW萬豪酒店、澳門銀河 麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門銀河 麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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