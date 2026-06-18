優品360˚全新品牌核心「有優品，就友好Buy」登場 攜手球迷狂歡世界盃

緊貼顧客日常生活步伐 化身知心好友送上環球好物

香港 - 2026年6月18日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）紥根香港多年，一直致力以優惠價格，為顧客搜羅世界各地的優質食品及優閒零食。優品360˚ 珍視與每一位顧客相遇的時刻，希望透過「有優品，就友好Buy」的品牌核心價值，為每位顧客多想一步，為他們帶來一貫高性價比產品的同時，展現親切且充滿活力的日常陪伴，與顧客進一步連繫並昇華關係，成為大家日常生活中最懂彼此的好友，分享環球潮流好物。



優品360˚更預備了一系列活動與各位好友分享!不論是下班後想挑選心水零食犒賞自己，或是為家人日常補給「零食寶庫」，走進優品360˚ 就如好友相聚般親切自在，每次都能享受充滿驚喜的「零食尋寶」體驗。



夏日睇波美食及雪糕特搜

全球狂熱盛事世界盃現已開鑼，優品360˚ 化身各位球迷的「最強後援」！為迎接大量於本港深宵時段上演的精彩賽事，特別為各位球迷搜羅各式通宵睇波必備好物，並送上限時特搜優惠。由必食脆口薯片、惹味佐酒小食，到各國精選啤酒及飲品通通一應俱全，陪伴各位老友齊齊通頂，見證每個「黃金入球」的狂歡時刻！



由即日起至7月2日，於指定分店購買：



2排朝日啤酒大罐裝 4罐裝，即送品客酸忌廉洋蔥味薯片（大筒裝）158克1筒

3支安慕希乳酪230克，即送伊利純牛奶1升乙支

3包日清意粉，即送公仔香辣豬骨濃湯麵（五包裝）1件

4支指定可口可樂有汽飲品500毫升，即送可口可樂FIFA變色杯乙個

各款Dreyer's雪糕750毫升，$80/2件

雀巢牛奶公司濃豆樂紅豆/綠豆雪條4條裝，$35

各款雀巢牛奶公司Drumstick甜筒4支裝，$60/2件

購買任何Dreyer's/雀巢牛奶公司雪糕產品滿$150，可升級Dreyer's保溫冰袋乙個

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好物・賞好禮 會員限定驚喜連環送

「友好 SHARE 」活動： 由6月19日起，會員及金會員凡成功邀請好友登記成為 CLUB 360˚ 會員，邀請人及被邀者均可獲高達5X電子積分券，齊齊輕鬆賺取積分。

由6月19日起，會員及金會員凡成功邀請好友登記成為 CLUB 360˚ 會員，邀請人及被邀者均可獲高達5X電子積分券，齊齊輕鬆賺取積分。 「友好新品」驚喜： 由7月起逢星期四於App推廣當週新品時，將同步以推送發送專屬優惠碼給電子會員，即可以獨家「友好價」95折，於當週三款精選新品中任擇其一，率先品嚐環球滋味。

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