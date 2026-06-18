優品360˚全新品牌核心「有優品，就友好Buy」登場 攜手球迷狂歡世界盃

緊貼顧客日常生活步伐 化身知心好友送上環球好物
香港 - 2026年6月18日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）紥根香港多年，一直致力以優惠價格，為顧客搜羅世界各地的優質食品及優閒零食。優品360˚ 珍視與每一位顧客相遇的時刻，希望透過「有優品，就友好Buy」的品牌核心價值，為每位顧客多想一步，為他們帶來一貫高性價比產品的同時，展現親切且充滿活力的日常陪伴，與顧客進一步連繫並昇華關係，成為大家日常生活中最懂彼此的好友，分享環球潮流好物。
優品360˚更預備了一系列活動與各位好友分享!不論是下班後想挑選心水零食犒賞自己，或是為家人日常補給「零食寶庫」，走進優品360˚ 就如好友相聚般親切自在，每次都能享受充滿驚喜的「零食尋寶」體驗。
夏日睇波美食及雪糕特搜
全球狂熱盛事世界盃現已開鑼，優品360˚ 化身各位球迷的「最強後援」！為迎接大量於本港深宵時段上演的精彩賽事，特別為各位球迷搜羅各式通宵睇波必備好物，並送上限時特搜優惠。由必食脆口薯片、惹味佐酒小食，到各國精選啤酒及飲品通通一應俱全，陪伴各位老友齊齊通頂，見證每個「黃金入球」的狂歡時刻！
由即日起至7月2日，於指定分店購買：
- 2排朝日啤酒大罐裝 4罐裝，即送品客酸忌廉洋蔥味薯片（大筒裝）158克1筒
- 3支安慕希乳酪230克，即送伊利純牛奶1升乙支
- 3包日清意粉，即送公仔香辣豬骨濃湯麵（五包裝）1件
- 4支指定可口可樂有汽飲品500毫升，即送可口可樂FIFA變色杯乙個
- 各款Dreyer's雪糕750毫升，$80/2件
- 雀巢牛奶公司濃豆樂紅豆/綠豆雪條4條裝，$35
- 各款雀巢牛奶公司Drumstick甜筒4支裝，$60/2件
- 購買任何Dreyer's/雀巢牛奶公司雪糕產品滿$150，可升級Dreyer's保溫冰袋乙個
好物當然要與好友開心Share！優品360˚ 將連環推出多項CLUB 360˚ 會員專屬優惠，將最好的福利與一眾老友分享！即刻記低以下重要日子，一同發掘驚喜：
- 「友好 SHARE」活動：由6月19日起，會員及金會員凡成功邀請好友登記成為 CLUB 360˚ 會員，邀請人及被邀者均可獲高達5X電子積分券，齊齊輕鬆賺取積分。
- 「友好新品」驚喜： 由7月起逢星期四於App推廣當週新品時，將同步以推送發送專屬優惠碼給電子會員，即可以獨家「友好價」95折，於當週三款精選新品中任擇其一，率先品嚐環球滋味。
鼎力支持「香港運動節 2026」跨世代活力動起來！
優品360˚今年特別贊助本地體育盛事「香港運動節2026」，希望將健康與活力帶進社區，同時藉著多元化的運動體驗，加強與跨世代好友的互動和聯繫，鼓勵好友們多做運動，發放更多活力正能量。
適逢暑假黃金檔期，優品360˚將於運動節舉辦首屆「優品360˚ 匹克球大賽」，分別設有青春活力的「大專組」及家庭樂的「親子組」，讓一家大細均可體驗這項近年風靡全球的新興運動。如此熱鬧的盛事，當然少不得一眾銀髮族！於運動節期間，優品360˚ 亦會舉辦「Stick Mobility伸展棒銀髮工作坊」，透過專業的伸展運動，全面關懷長者的身心健康，實踐跨世代同行！大家記住帶父母或長輩老友一齊參與。
無論是日常生活的點滴相聚，還是全城狂熱的盛事時刻，優品360˚ 均會堅守「有優品，就友好Buy」的承諾，繼續以「好友」身份陪伴大家，緊貼各位的生活步伐，全方位為大家送上優質優價產品﹑以及源源不絕的驚喜與支持。
若不想錯過各項精彩優惠活動，記得密切留意優品 360˚ 官方 Facebook 專頁 (https://www.facebook.com/bestmart360) 或官方 Instagram 專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈！
請按此下載高清圖片
上述活動及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站 （https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。
優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2026 年年中，集團合共擁有191 間零售店舖，遍佈香 港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。