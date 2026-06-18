加速品牌全球業務發展，DFSK正式推出右軚版E5 PLUS

香港2026年6月18日 /美通社/ -- 賽力斯（股份代號：09927.HK）旗下新能源汽車品牌DFSK，於2026國際汽車及供應鏈博覽會上，正式推出E5 PLUS右軚版車型，以拓展國際市場，讓更多海外用戶體驗綠色智慧出行。E5 PLUS右軚版的推出，亦是DFSK品牌進一步完善全球業務部署、逐步轉型為綠色智能汽車品牌的重要一步。 深化本地化部署，助力品牌拓展海外市場 此前，E5 PLUS在北非、南美等市場廣受好評，銷量成績斐然。今次推出E5 PLUS右軚版，不僅豐富了其國際化產品線，更是DFSK品牌落實全球戰略佈局的成果體現。DFSK同時積極在全球範圍內建立本地化中心及培育本地生態圈，並於印尼、越南等地投資興建高度自動化的汽車製造廠，從而更有效地服務海外用戶。

DFSK總裁龔海燕表示，以E5 PLUS為起點，DFSK將全面更新旗下的產品線，持續強化科技與智能創新，不斷豐富產品選擇。同時，品牌將加速拓展全球市場並深耕本地化營運，透過更具競爭力的產品和服務，為全球用戶帶來綠色、智能的出行體驗。 右軚專屬配置，滿足多元化海外需求 E5 PLUS是DFSK面向全球市場推出的新能源戰略車型，專為滿足現代家庭的出行需求而設。車輛搭載SERES超級混能系統，內置智能系統可根據不同路況切換對應的駕駛模式，並透過智能能量管理系統實現更出眾的油耗表現，綜合續航里程長達1200公里。此外，右軚智駕版採用了全新的輔助駕駛系統，配備5顆毫米波雷達及22個感應器，輔以540°全景影像等功能，為用戶日常通勤及應付複雜路況提供更便捷和安全的保障。

同時，結合東南亞地區天氣多變、路況複雜以及當地用戶的汽車使用習慣，E5 PLUS右軚智駕版特別針對LCC、ACC等輔助駕駛系統進行改良，並調整了語音互動及介面邏輯等軟硬件設定，新增泰語、印尼語、馬來西亞語、越南語及香港繁體中文5種系統語言。汽車內置的智能系統亦同步升級，全面支援CarPlay和Spotify等應用程式，完美契合不同用戶的使用習慣，提供更流暢舒適的用車體驗。 E5 PLUS右軚版將在印尼、香港等市場陸續上市。憑藉其出眾的品質表現及高性價比優勢，勢必成為更多用戶綠色出行的理想之選。

新形象、新產品、新服務，共創更美好的未來 在「普及智能科技、綠色創新、可靠服務、持續向前」的品牌價值觀指引下，DFSK不僅致力於產品技術的創新，還持續建立更完善的服務與業務網絡。DFSK旨在滿足全球家庭不斷變化的用車需求，為消費者提供更經濟、更智能、更舒適的出行體驗，同時推動合作夥伴健康成長，共同創造更美好的生活與未來，實踐「Drives for better/馭見更好」的願景。 為此，DFSK正積極構建合作夥伴體系，提供全方位支援，攜手實現長期共贏發展。

與此同時，DFSK推出了全新的服務架構，以靈活高效的品質管理、專業人才培訓、高效零件網絡及數碼化服務中樞為支撐。新架構從銷售網絡、營運體系、團隊人員、技術專長及零件供應五大範疇切入，保障服務的全面性與前瞻性，為全球用戶帶來「安心、信賴、超越期待」的售後服務體驗。 透過新形象、新產品、新服務，未來DFSK將進一步鞏固在全球市場的優勢，成為全球新能源汽車領域的中堅力量。 欲知更多詳情，歡迎瀏覽官方網站：www.dfsk.com 關於DFSK DFSK成立於2003年，是賽力斯集團（股份代號：09927.HK）旗下子品牌，致力為全球消費者提供領先的汽車產品與服務。DFSK全球汽車累計銷量已突破500萬輛，業務覆蓋70餘個國家和地區。秉持持續創新，DFSK正全速推進，轉型成為智能新能源汽車品牌。