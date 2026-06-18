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出版：2026-Jun-18 18:30
更新：2026-Jun-18 18:30
PR Newswire

揭曉全球最佳大學

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在最新的QS世界大學排名中，香港創下歷史性的一年，而台灣則打破紀錄

倫敦2026年6月18日 /美通社/ -- 全球高等教育專家QS Quacquarelli Symonds發佈了2027QS世界大學排名。 

QS World University Rankings Logo

麻省理工學院連續第15年奪得第一名倫敦帝國理工學院從第三位上升至第二位，與史丹福大學並列。牛津大學哈佛大學分別排名第四和第五。 

香港特別行政區

QS 10 所香港大學進行排名：7 所大學排名上升，2 所大學排名保持穩定，1 所大學首次入榜，使香港連續第二年成為亞洲進步最快的高等教育體系。

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  • 香港有兩所大學首次躋身全球前20名。 香港理工大學躋身全球前50名。
  • 四所大學達到有史以來的最高排名：香港中文大學、香港理工大學、香港浸會大學（HKBU）、香港教育大學。 
  • 香港是世界上前100名大學最集中的地區之一，其半數機構均位列此級別。
  • 香港城市大學在每位教職員的引用次數方面位居全球第二，僅次於哈佛大學。 

香港特別行政區排名前100的大學 

2027

2026


11

11

香港大學 

18

32

香港中文大學

33

44

香港科技大學 

50

54

香港理工大學 

52

63

香港城市大學

QS高級副總裁Ben Sowter表示：「香港的高等教育部門正在鞏固其作為亞洲最具全球競爭力和研究密集型系統之一的地位。」

在此處查看完整的香港報告： Hong_Kong_SAR_WUR2027_EN_D1.1_E1.0_ MEDIA

台灣

QS27所台灣大學進行排名：9所上升、13所下降，5所保持不變。

  • 台灣的四所頂尖大學均創下歷史新高，首次有四所大學躋身前200
  • 國立臺灣大學創下歷史新高，在全球排名攀升至第54位，在亞洲排名第17位。 
  • 就業能力成為明顯的差異化因素，國大在就業成果方面位列全球第10
  • 研究影響力是一項優勢，以中國醫藥大學在每位教職員的引用次數方面位列全球前10為首。 

前200名的台灣大學

2027

2026


54

63

國立臺灣大學 

142

176

國立清華大學（NTHU） 

177

199

國立陽明交通大學（台灣 NYCU） 

191

203

國立成功大學（NCKU） 

QS高級副總裁Ben Sowter表示：「台灣最新的QS結果反映了持續的研究投資與日益重視戰略勞動力發展的政策之間的相互作用。」

在此處閱讀台灣報告全文： Taiwan_WUR2027_D.1.1_E1.0_MEDIA

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302804237.html

SOURCE QS Quacquarelli Symonds

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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