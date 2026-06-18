QS 為 10 所香港大學進行排名：7 所大學排名上升，2 所大學排名保持穩定，1 所大學首次入榜，使香港連續第二年成為亞洲進步最快的高等教育體系。

麻省理工學院連續第15年 奪得第一名 。 倫敦帝國理工學院 從第三位上升至第二位，與 史丹福大學 並列。 牛津大學 和 哈佛大學 分別排名第四和第五。

在最新的QS世界大學排名中，香港創下歷史性的一年，而台灣則打破紀錄

香港有兩所大學首次躋身全球前 20 名。 香港理工大學躋身全球前 50 名。

20 50 四所大學達到有史以來的最高排名：香港中文大學、香港理工大學、香港浸會大學（ HKBU ）、香港教育大學。

HKBU 香港是世界上前 100 名大學最集中的地區之一，其半數機構均位列此級別。

100 香港城市大學在每位教職員的引用次數方面位居全球第二，僅次於哈佛大學。

香港特別行政區排名前100的大學 2027 2026

11 11 香港大學 18 32 香港中文大學 33 44 香港科技大學 50 54 香港理工大學 52 63 香港城市大學

QS高級副總裁Ben Sowter表示：「香港的高等教育部門正在鞏固其作為亞洲最具全球競爭力和研究密集型系統之一的地位。」

在此處查看完整的香港報告： Hong_Kong_SAR_WUR2027_EN_D1.1_E1.0_ MEDIA

台灣

QS對27所台灣大學進行排名：9所上升、13所下降，5所保持不變。

台灣的四所頂尖大學均創下歷史新高，首次有四所大學躋身前 200 名

200 國立臺灣大學創下歷史新高，在全球排名攀升至第 54 位，在亞洲排名第 17 位。

54 17 就業能力成為明顯的差異化因素，國大在就業成果方面位列全球第 10 位

10 研究影響力是一項優勢，以中國醫藥大學在每位教職員的引用次數方面位列全球前 10 為首。

前200名的台灣大學 2027 2026

54 63 國立臺灣大學 142 176 國立清華大學（NTHU） 177 199 國立陽明交通大學（台灣 NYCU） 191 203 國立成功大學（NCKU）

QS 高級副總裁Ben Sowter 表示： 「台灣最新的QS結果反映了持續的研究投資與日益重視戰略勞動力發展的政策之間的相互作用。」

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SOURCE QS Quacquarelli Symonds