三一啟運拉美首個風電項目主要設備 助力全球能源轉型

天津2026年6月18日 /美通社/ -- 三一集團旗下上市公司三一重能股份有限公司近日從天津港啟運其在智利首個風電項目PURRANQUE 18兆瓦風電項目的主要設備，並為該項目提供供貨、運輸、安裝一體化服務。依托成熟的物流規劃、無縫銜接的多式聯運協調及專業的本地清關支持，此次跨洋發運再次彰顯了三一的端到端交付能力。

智利是拉美能源轉型的先行者，政府目標2030年可再生能源占比達到70%，風能資源稟賦優越，政策框架清晰，為風電設備創造了穩定需求。針對本項目，技術方案根據智利獨特的地理氣候條件量身定制，確保設備在復雜環境下可靠運行。這種因地制宜的技術定制能力，正是中國風電企業贏得國際客戶信賴的關鍵所在。