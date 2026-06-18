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出版：2026-Jun-18 19:28
更新：2026-Jun-18 19:28
PR Newswire

香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場 ----廣汽攜全明星陣容登陸2026香港車展，高質量出海再提速

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香港2026年6月18日 /美通社/ -- 6月18日，2026香港國際汽車博覽會盛大開幕。廣汽集團以「科技廣汽，生態出海」為主題，攜GAC、AION、HYPTEC三大產品序列多款明星車型重磅登場，正式發佈「香港ACTION 2.0」戰略升級，並帶來新款E9 Premium與AION UT Elite兩款新車型。

香港是全球新能源車滲透率最高的市場之一。目前，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達11%，正以紮實的市場表現，在這一全球新能源標桿市場完成從「追趕者」到「領跑者」的戰略跨越。

一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！」

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服務深耕：廣汽將持續加密服務中心網絡佈局，讓保養、維修、原廠配件更換更加便捷高效。

產品進階：針對香港路況和用車習慣，廣汽對E9進行了重磅升級，推出新款E9 Premium——座艙更豪華、底盤更舒適、續航無憂慮。同時，AION UT Elite也正式亮相。

生態共振：廣汽正持續打造能源補給、數字服務、軟件訂閱、出行服務等全週期出行生態。

能源無憂：預計今年將合作建成22座充電站、88支快充槍，並實現32座場站、102支充電槍互聯互通。

未來，廣汽將繼續堅定踐行 「在香港，為香港，融入香港，服務香港，貢獻香港」 的本地化戰略，以香港為全球化橋頭堡，攜手香港市民共赴更綠色、更智能的美好移動生活新未來，書寫中國汽車產業高質量出海的全新篇章！

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欲瞭解更多關於廣汽的信息，請訪問：https://www.gacgroup.com/en 或在社交媒體上關注我們。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/action-2-0e9-premium-2026-302804297.html

SOURCE GAC

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PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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