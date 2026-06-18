香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場 ----廣汽攜全明星陣容登陸2026香港車展，高質量出海再提速

香港2026年6月18日 /美通社/ -- 6月18日，2026香港國際汽車博覽會盛大開幕。廣汽集團以「科技廣汽，生態出海」為主題，攜GAC、AION、HYPTEC三大產品序列多款明星車型重磅登場，正式發佈「香港ACTION 2.0」戰略升級，並帶來新款E9 Premium與AION UT Elite兩款新車型。
香港是全球新能源車滲透率最高的市場之一。目前，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達11%，正以紮實的市場表現，在這一全球新能源標桿市場完成從「追趕者」到「領跑者」的戰略跨越。
一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！」
服務深耕：廣汽將持續加密服務中心網絡佈局，讓保養、維修、原廠配件更換更加便捷高效。
產品進階：針對香港路況和用車習慣，廣汽對E9進行了重磅升級，推出新款E9 Premium——座艙更豪華、底盤更舒適、續航無憂慮。同時，AION UT Elite也正式亮相。
生態共振：廣汽正持續打造能源補給、數字服務、軟件訂閱、出行服務等全週期出行生態。
能源無憂：預計今年將合作建成22座充電站、88支快充槍，並實現32座場站、102支充電槍互聯互通。
未來，廣汽將繼續堅定踐行 「在香港，為香港，融入香港，服務香港，貢獻香港」 的本地化戰略，以香港為全球化橋頭堡，攜手香港市民共赴更綠色、更智能的美好移動生活新未來，書寫中國汽車產業高質量出海的全新篇章！
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SOURCE GAC