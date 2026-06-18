香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場 ----廣汽攜全明星陣容登陸2026香港車展，高質量出海再提速

香港2026年6月18日 /美通社/ -- 6月18日，2026香港國際汽車博覽會盛大開幕。廣汽集團以「科技廣汽，生態出海」為主題，攜GAC、AION、HYPTEC三大產品序列多款明星車型重磅登場，正式發佈「香港ACTION 2.0」戰略升級，並帶來新款E9 Premium與AION UT Elite兩款新車型。

香港是全球新能源車滲透率最高的市場之一。目前，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達11%，正以紮實的市場表現，在這一全球新能源標桿市場完成從「追趕者」到「領跑者」的戰略跨越。

一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！」