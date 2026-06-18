IBM 香港科技論壇 2026：聚焦 AI 營運落地與數碼自主 助力企業制勝AI 新時代

香港2026年6月18日 /美通社/ -- 香港企業對人工智能（AI）的應用正迎來轉捩點 —— 從過去的試點項目，正式邁向核心業務營運的全面升級。在剛圓滿結束的 IBM 香港科技論壇 2026 上，業界領袖、創新者與商界精英雲集，共同聚焦同一個核心議題：企業如何跨越零散的 AI 試驗階段，從而鎖定長遠的結構性競爭優勢。 IBM 香港總經理潘鳳瑤（Mimi Poon）為論壇致開幕辭時表示，企業要在 AI 時代實現長遠發展，必須採取統一且具策略性的營運模式，而非零散的項目式部署。

她指出：「我們正步入科技重塑數碼世界根基的新時代。AI 已不再只是輔助業務的工具，而是演變為企業的核心商業模式。雖然 AI 能顯著提升生產力並加速創新，但要徹底釋放其潛能並無捷徑。企業數據是推動智能化及形成獨特競爭優勢的核心基礎 —— 這些數據資產無法透過市面採購獲得，而是需要嚴格的自主管控，以致目前仍有大量數據未被充分運用。隨着香港持續加強關鍵基礎設施保護、推動數碼經濟轉型升級，我們現時在數據、AI 與信任系統層面所作的每一個決策，將定義未來數年的市場競爭力。IBM 致力與各界深化合作，共同駕馭這場數碼轉型浪潮。」

要實現 AI 規模化落地的長遠願景，企業必須首先鞏固底層架構，並在數據安全與本地監管要求之間取得平衡。 數碼自主構建企業新護城河 儘管企業擴展 AI 應用的意願強烈，但「數據樽頸」仍是全行業面對的共同挑戰。現時，絕大多數高價值企業數據仍未能有效融入 AI 系統，從而發揮應有價值。這個問題的核心在於架構不足 —— 現階段率先建立安全、自主可控的AI 架構的企業，將能累積難以複製的長期優勢，讓後進者難以在短時間內追趕。 而推動架構轉型的關鍵動力，正來自於香港日益完善的監管環境。相關規範已由自願性指引，轉向更嚴格的合規要求，主要集中在兩大領域：

代理式 AI 監管升級 ：個人資料私隱專員公署（PCPD）於今年 3 月已明確將代理式 AI 列為具獨特性的私隱風險類別，合規標準正持續清晰化。

：個人資料私隱專員公署（PCPD）於今年 3 月已明確將代理式 AI 列為具獨特性的私隱風險類別，合規標準正持續清晰化。 跨境數據流動規範落地：《大灣區標準合同》正式實施，為香港機構構建了獨有的雙司法管轄區主權管控機制。 論壇特設「AI 時代的數碼自主」專題討論，由 IBM 亞太區副總裁兼首席科技官 Shanker Selvadurai 擔任主持，並邀請星展銀行香港及中國內地董事總經理兼科技與營運主管 Alfian Michael Sharifuddin、渣打銀行（香港）有限公司香港區首席科技及營運總監 Charlotte Wong、安盛香港及澳門首席資訊總監 Gary Ho 擔任與談嘉賓。與會嘉賓圍繞敏感數據場景下的 AI 部署、合規對接、以及大灣區數據流動管理等議題展開剖析，並一致認為，自主架構的價值遠不止於滿足監管合規，更能為企業創造長期的競爭優勢。

代幣化經濟加速發展 數碼資產託管成金融業核心戰場 數碼資產（包括加密貨幣、代幣化資產、非同質化代幣（NFT）及區塊鏈應用）的快速普及，正重塑全球金融生態系統。要在代幣化經濟中佔據領先地位，數碼資產託管業務已從傳統的後台支援，升級為金融機構的核心策略業務。 根據 IBM 商業價值研究院（IBV）發布的《2026 年全球銀行與金融市場展望》研究顯示，61% 的金融業高層管理人員正積極規劃投資數碼資產託管解決方案；77% 的受訪者則認為，現代化運算平台與雲端技術，是處理海量數據及實現大規模代幣化的基石。

對於傳統銀行而言，加密密鑰安全管理與智能合約營運能力，是抵禦原生加密企業競爭的核心優勢，既能開拓鏈上抵押品管理等新增收入來源，亦可守護客戶信任。而相關技術與業務的升級，均有賴高韌性的基礎設施支撐，以應對大量去中心化交易的營運壓力。 本屆論壇同步設立「數碼資產的未來」專題討論，由 IBM 數碼資產區域主管 Wendy Ow 擔任主持，並邀得VDX 首席科技官 Andrew Davidson、渣打銀行（香港）有限公司數碼資產產品負責人 Humberto Delgado 擔任嘉賓，共同探討代幣化技術、託管服務與數碼資產基礎設施如何從試驗階段落地為成熟金融服務系統，以及過程中面臨的技術、監管與營運挑戰。

強化關鍵基礎設施營運韌性 負責任地推動 AI 規模化發展，範疇遠不止於數碼自主。隨着香港《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》步入實施階段，本地關鍵基礎設施營運商正面臨雙重挑戰：一方面是新法例帶來更嚴格的合規壓力，另一方面是 AI 驅動的網絡攻擊在數量與複雜度上的急劇上升。 為提升業界的應對能力，論壇專題環節探討，如何將嚴格的法例要求，轉化為可落地的 IT 架構方案，在確保不影響日常業務運作的同時，亦不阻礙創新發展的步伐。

東亞銀行網絡安全及海外資訊科技主管 Isaiah Wong、NyxLab 聯合創辦人兼行政總裁 Kok Tin Gan、香港銀行同業結算有限公司首席營運總監 Maverick Tam，與 IBM 香港首席科技官 Peter Lee，在「香港關鍵基建條例實戰」專題討論中，就合規路徑、基礎韌性設施、網絡安全事故快速通報機制等議題分享實戰經驗。 IBM 觀點：AI 落地瓶頸不在技術 而在營運模式 目前，企業面臨的核心挑戰，在於 AI 發展願景與實際執行成效之間的差距持續擴大。IBM 最新 CEO 研究數據顯示，企業 CEO 預計未來兩年 AI 相關投資將增長一倍以上，但目前僅有四分之一的 AI 項目達成預期投資回報（ROI）。

眾多企業仍陷於解決基礎層面的問題：如何實現 AI 與可信企業數據的對接、如何規範 AI 模型的行為邊界、如何將 AI 融入日常業務流程，以及如何在全流程中保障數據安全。對於銀行、公營機構等受嚴格監管的行業而言，信任、透明度與數據主權均為不可妥協的底線，因此 AI 落地的難度與挑戰更為突出。 IBM 強調，企業 AI 落地的核心瓶頸並非技術本身，而是 AI 所嵌入的營運模式。為協助企業突破這一瓶頸，IBM 於 Think 2026 全球大會上提出AI 營運模式，旨在協助企業從零散的試驗，轉向由四大整合系統支撐的互聯架構：

智能体 ：協同運作的 AI 系統，能跨流程執行任務並進行動態調整。

：協同運作的 AI 系統，能跨流程執行任務並進行動態調整。 數據層 ：實時互聯的數據資訊網絡，為各團隊提供統一的業務運作視角。

：實時互聯的數據資訊網絡，為各團隊提供統一的業務運作視角。 自動化 ：端到端基礎設施與自動化工作流程，支援跨業務流程的規模化擴展。

：端到端基礎設施與自動化工作流程，支援跨業務流程的規模化擴展。 混合架構：提供數據自主、治理與安全所需的營運獨立性，確保 AI 運行穩定可控、管控自主。 IBM 指出，上述四大方向各自均為企業數碼轉型的重點佈局領域，但四者深度整合後的複雜度將成倍提升，這正是企業 AI 規模化落地的核心瓶頸。IBM 的核心定位，正是協助客戶在複雜的監管環境中 —— 包括混合雲、多雲、多模型的多元環境 —— 實現 AI 的大規模、穩定營運。

IBM 的解決方案秉持開放原則，在符合營運與監管要求下，保障客戶的技術自主權，減低受限於單一供應商的風險；IBM 在數碼自主領域的產品部署，正正體現了這個核心價值。 在 Think 2026 大會上，IBM 正式推出IBM Sovereign Core全面商用版，將「數碼自主」由紙面承諾轉化為具備實質營運能力的方案。這套端到端系統內置超過 160 套合規框架，協助企業全面掌控數據、AI 模型與營運流程，符合歐盟、各地區及行業的專屬法規要求；同時企業仍可接入全球創新資源，以及由 AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB、Palo Alto Networks 等合作夥伴組成的開放生態系統。

憑藉可跨越任何環境的開放式混合架構，結合整合了watsonx 與 Confluent 的企業級 AI 與數據平台，IBM 讓企業能實時、透明地構建、治理並擴展 AI 應用。配合 IBM 深厚的行業專業積累，其全方位的整合能力可協助客戶跨越基礎設施、數據治理及 AI 工作負載等各個層面，全面落實數碼自主。 前路展望：AI 競賽勝負取決於系統化執行力 企業 AI 競賽的最終贏家，並非試點項目或工具數量最多的企業，而是能夠以嚴謹系統、可信機制與高效節奏，實現 AI 規模化落地的企業。這要求企業搭建完善的 AI 營運模式 —— 將技術、治理、人才與基礎設施有機融合，以適配受監管及任務關鍵級的營運場景。

歸根結底，企業生產力與基礎設施韌性相輔相成，而信任系統必須從技術設計之初便深度融入，貫穿所有營運環節。IBM 將持續攜手香港企業，以穩健可靠的方案支援 AI 規模化發展，守護企業核心資產，全面釋放企業數據的潛在價值。 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/