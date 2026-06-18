雅特力MCU新增BGA100封裝，助力靈巧手與機器人關節控制應用

新竹2026年6月18日 /美通社/ -- 因應人形機器人、靈巧手及智慧機器人市場快速發展，雅特力科技（Artery Technology）宣布，AT32F435/437高效能MCU系列新增BGA100封裝選項，進一步擴充產品布局。全新BGA100封裝尺寸僅7×7 mm，在維持高效能運算能力與豐富周邊資源的同時，可有效降低PCB占用面積，為高密度控制系統提供更高的空間利用率與設計彈性，特別適用於靈巧手、機器人關節、無人機飛控及智慧雲台等空間受限應用。 近年來，人形機器人逐漸成為全球科技產業的重要發展方向，其中靈巧手與機器人關節被視為實現精細動作控制的重要核心。隨著機器人自由度持續提升，控制架構也逐漸由集中式設計朝向分散式設計發展，越來越多控制節點直接配置於關節、手指及末端執行器內部，使系統必須在有限空間內同時整合運算、控制、感測與通訊功能。

在此趨勢下，小型化與高整合度控制方案的重要性日益提升。為滿足高密度設計需求，雅特力於AT32F435/437系列新增BGA100封裝。小尺寸封裝有助於提升PCB空間利用率，並可將控制電路進一步整合至關節、手指等空間有限的結構內部，協助開發者打造更緊湊且具高整合度的控制系統。 除了小尺寸封裝優勢外，AT32F435/437亦具備豐富的馬達控制資源，可支援多軸控制架構設計。透過內建Advanced Timer、高速ADC及編碼器回授處理能力，單顆MCU最高可支援3組馬達控制系統，有助於降低系統複雜度與控制節點數量，提升整體空間利用率。此架構特別適合靈巧手、機器人關節及智慧伺服等多軸同步控制應用，可協助開發者打造更高密度且具成本效益的控制系統。

AT32F435/437 BGA100主要特色包括： 7×7 mm小尺寸封裝 BGA100封裝尺寸僅7×7 mm，可有效降低PCB占用面積，有助於將控制電路整合至空間受限的關節、手指及其他高密度控制系統之中。 單顆MCU最高支援3組馬達控制 AT32F435/437採用Arm Cortex-M4核心，最高主頻達288MHz，內建DSP/FPU運算單元、多組Advanced Timer及高速ADC資源，可支援多軸運動控制與即時回授運算需求。 支援分散式控制架構 產品內建2組CAN 2.0B通訊介面，可滿足多節點控制系統的即時資料交換需求，協助實現關節與控制節點之間的同步控制與協同運作。

適用高密度嵌入式控制應用 除靈巧手與機器人關節外，AT32F435/437 BGA100封裝亦適用於無人機飛控、智慧雲台、智慧伺服及工業控制等對空間與效能具高度要求的應用場景。 以靈巧手應用為例，單根手指通常需整合多個關節、馬達、驅動器、編碼器與感測元件，系統空間十分有限。AT32F435/437 BGA100封裝可協助開發者在有限空間內整合高效能控制能力，並透過單顆MCU實現多組馬達控制，滿足新一代機器人系統對高密度設計與即時控制的需求。 隨著智慧機器人、高階自動化設備及邊緣控制應用持續發展，系統設計對小型化、高效能與高整合度控制方案的需求亦持續提升。透過新增BGA100封裝選項，雅特力進一步完善AT32 MCU產品布局，提供開發者更多設計選擇，協助打造更小型化、更高效能的智慧控制系統。