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出版：2026-Jun-18 21:30
更新：2026-Jun-18 21:30
PR Newswire

MorningBlues SonicGlass A1正式發布，雙重透明設計與專業聲學工程重塑家居視聽體驗

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聖地牙哥2026年6月18日 /美通社/ -- MorningBlues今日宣布，其革命性的透明懸浮歌詞音箱SonicGlass A1正式登陸Kickstarter。該產品搭載精密打造的透明箱體和聲學喇叭，將聲學工程與動態歌詞可視化技術完美融合，實現了空間美學與卓越音質的無縫共存。

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

雙重透明工業設計

A1突破性地將透明箱體與透明喇叭相結合，大膽展露內部聲學結構。它無縫融合了未來科技與現代家居美學，使音箱從純功能硬件升維成引人注目的空間藝術品。

實時歌詞可視化 

A1重新定義了歌詞音箱，讓音樂能被「看見」。動態歌詞特效與節拍完美同步，並根據曲風自動適配視覺畫面，為用戶帶來極具沉浸感的視聽雙重交互體驗。

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精密聲學工程 

在驚艷的外觀下，A1配備了德國肖特玻璃振膜、高剛性聲學架構及強大的釹磁系統。其大幅降低了音質失真，呈現出清晰、純粹的聽覺享受。

AI驅動的電影級敘事

AI不僅是功能，更是情緒表達。系統能根據曲風和用戶在APP上傳的照片自動生成專屬的電影感MV，搭配App帶來流暢的軟件交互。設備還支持OTA升級，未來將解鎖AI Radio等創新生態。

關於MorningBlues 

MorningBlues 是國內歌詞音箱先鋒品牌 MORROR ART面向全球市場推出的國際品牌，品牌致力於將聽覺藝術與視覺藝術相結合，為消費者帶來全新的視聽體驗。

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媒體聯繫:
[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/morningblues-sonicglass-a1-302801428.html

SOURCE MorningBlues

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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