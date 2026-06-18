香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場

——廣汽攜全明星陣容登陸2026香港車展，高質量出海再提速 香港2026年6月18日 /美通社/ -- 6月18日，2026香港國際汽車博覽會盛大開幕。廣汽集團以「科技廣汽，生態出海」為主題，攜GAC、AION、HYPTEC三大產品序列多款明星車型重磅登場，正式發佈「香港ACTION 2.0」戰略升級，並帶來新款E9 Premium與AION UT Elite兩款新車型。 發佈會現場嘉賓雲集，香港再出發大聯盟秘書長、全國港澳研究會副會長、香港融入國家發展大局基金會董事主席譚耀宗；全國政協委員、香港車博會組委會首席主席、香港中華廠商聯合會會長盧金榮；香港車博會組委會主席、香港中華廠商聯合會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆；中國汽車工業協會副秘書長柳燕；香港亞太賽事集團有限公司董事長及行政總裁黃毅力；香港智聯新能源有限公司品牌總監董勝輝等組委會及合作夥伴代表出席並見證了這一重要時刻。廣汽國際總經理衛海崗、廣汽國際副總經理兼亞太中心區域總裁王順勝、廣汽傳祺BU E9產品總經理童偉等領導出席並致辭。

2026香港國際汽車博覽會以「馭電出海·港通全球」為主題，全面展示全球汽車科技、智能出行科技供應鏈、低空經濟未來出行、科技創新與商業生態以及全球化服務支持等內容。6月18日開幕禮上，香港特別行政區行政長官李家超蒞臨致辭，充分彰顯了特區政府對汽車產業及新能源交通發展的高度重視。 本屆展會上，廣汽展出了8款車型，包括豪華舒適大七座MPV GAC E9、新潮時尚智能小型掀背轎車AION UT、豪華智能電動 SUV HYPTEC HT、高品質純電轎車AION ES、新硬派智駕SUV AION V共5款香港在售車型。其中，本次發佈的新款E9 Premium和AION UT Elite憑借香港定制化的重磅升級和極具誠意的售價，成為全場焦點，充分展現了香港消費者對廣汽品牌的熱情與期待。

發佈會當日，香港再出發大聯盟秘書長、全國港澳研究會副會長、香港融入國家發展大局基金會董事主席譚耀宗，全國政協委員、香港車博會組委會首席主席、香港中華廠商聯合會會長盧金榮等嘉賓參觀並體驗了此次參展產品，並對入港新車E9 Premium和AION UT Elite表達了高度讚賞。 從「追趕者」到「領跑者」，廣汽在香港的「速度與質量」 香港是全球新能源車滲透率最高的市場之一。2026年，香港電動車登記總數已超14.8萬輛，占比高達23%，四年增長逾4倍。作為亞洲最大、全球第三的國際金融中心，香港連續25年被評為全球最自由經濟體，更是中國車企高質量走向世界的橋頭堡。

在這片競爭最激烈、標準最嚴苛的土地上，廣汽交出了一份驚艷的答卷：今年1-2月，廣汽電動車銷量位列中國品牌前二、全品牌前三；3月單月批發量逼近2,000台，實現歷史性突破；4月，在香港全面取消「一換一」政策、步入「後補貼時代」的背景下，廣汽逆勢登頂電動私家車市場銷量第一；5月終端銷量同比增長293%。目前，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達11%，正以紮實的市場表現，在這一全球新能源標桿市場完成從「追趕者」到「領跑者」的戰略跨越。

廣汽的快速崛起，離不開對香港市場的深刻理解和真誠投入。產品層面，純電與混動雙技術路線協同發力，E9、AION UT、HYPTEC HT等多款高顏值、高品質車型精準命中本地出行需求。市場口碑層面，容祖兒、歐陽震華、葉倩文、張與辰等眾多香港明星名人選擇GAC，大批香港車主自發傳遞正向用車口碑。社會責任層面，全運會期間廣汽為香港賽區構建「零差錯、零故障、零擔憂」的用車保障；大埔災情期間，廣汽捐贈600萬元馳援受災市民，收穫無數香港市民的點贊與認可。

「你們的信賴，就是廣汽走得最穩、最遠的底氣。」 廣汽國際總經理衛海崗在發佈會上的這句話，成為廣汽與香港消費者之間最真實的情感註腳。 香港ACTION 2.0四大升級，開啟All New GAC香港新篇章 一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。過去一年，這一計劃成果斐然：在產品上，導入了符合本地場景的E9、AION UT、HYPTEC HT等戰略車型，滿足香港消費者多元化需求；在服務上，建成了8家陳列室、2家售後服務中心，率先上線GAC車主APP，逐步打通粵港澳大灣區供應鏈，提供香港-大陸認證服務，讓服務無界、出行無憂；在社會責任上，全運會用車保障、大埔災情馳援，廣汽用實際行動踐行「在香港，為香港」。這份沉甸甸的成績單，為廣汽在香港的持續深耕奠定了最堅實的根基。

立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！我們將以科技與生態，在香港呈現一個All New GAC。」 服務深耕。 「讓廣汽的服務近一步，為您帶來的貼心多一度。」衛海崗在發佈會上這樣承諾。廣汽將持續加密服務中心網絡佈局，讓保養、維修、原廠配件更換更加便捷高效。依托大灣區供應鏈優勢，廣州核心零部件倉庫可保障快捷響應和高效配送。同時升級熟悉本地文化的專業團隊，推行7×24小時救援服務，落地GSSW廣汽國際銷售服務標準，以全球統一的高標準、高品質體驗服務香港用戶。

產品進階。自E9在香港上市以來，憑借出色產品力迅速贏得用戶認可，穩居新能源插混細分市場第一名。此次，針對香港路況和用車習慣，廣汽對E9進行了重磅升級，推出新款E9 Premium——座艙更豪華、底盤更舒適、續航無憂慮。新款E9 Premium在外觀上採用東方醒獅前臉與全新鈞玉灰車色，內飾升級二排雙零重力座椅與16揚聲器雅馬哈音響，標配L2級智能駕駛與高階泊車輔助，更以1032公里超長續航和6.05升超低油耗，徹底終結里程焦慮。 同時，AION UT Elite也正式亮相，這款由米蘭設計中心操刀的智能掀背轎車，以14.6英吋雙大屏、2750mm越級軸距和一體式熱成型雙門環安全設計，回應香港年輕消費者的城市通勤需求。未來，廣汽還將導入i60、S7、E8等戰略車型，覆蓋多元出行場景，讓「中國智造」在香港街頭經得起檢驗，也撐得起門面。

生態共振。「我們不止交付一台車，更全程幫你連接美好。」衛海崗指出，廣汽正持續打造能源補給、數字服務、軟件訂閱、出行服務等全週期出行生態。推進與如祺出行合作，讓香港市民不止享受廣汽車，更享受領先的智慧生活。同時佈局低空經濟、機器人等未來出行場景，用科技為香港用戶帶來更豐富、更便捷的移動生活體驗。 能源無憂。 依托香港特區政府推動20萬個充電車位建設目標，廣汽率先推動中國車企能源服務生態在香港落地。預計今年將合作建成22座充電站、88支快充槍，並實現32座場站、102支充電槍互聯互通。聯合Shell殼牌等本地運營商，廣汽國際App將接入30+充電站，優先佈局中環廣場等商業核心區域，重點部署240kW超充設備。「讓充電像去樓下買杯奶茶一樣簡單」衛海崗以此形容廣汽的能源佈局——這句本地化承諾，正在變成香港市民可感可知的現實。

以香港為支點，讓廣汽智造走向世界 廣汽的全球化，不是簡單地把車賣到全球，而是以「體系化出海」融入全球、服務全球。從維港兩岸的街頭巷尾，到香港車展的聚光燈下，廣汽用過硬的產品、貼心的服務和真誠的本地化承諾，贏得了香港消費者的信賴與選擇。正如衛海崗在發佈會上所說，「廣汽的全球化，不僅是把車賣到全球，而是把生態扎根當地，是真正意義上的『Going Global』！」 未來，廣汽將繼續堅定踐行 「在香港，為香港，融入香港，服務香港，貢獻香港」 的本地化戰略，以香港為全球化橋頭堡，攜手香港市民共赴更綠色、更智能的美好移動生活新未來，書寫中國汽車產業高質量出海的全新篇章！