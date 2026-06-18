AXI 獲得毛里裘斯金融服務委員會牌照，將受監管交易服務拓展至全球增長最快的市場

Axi 已獲毛里裘斯金融服務委員會 (FSC) 發牌，藉此將其受監管交易平台拓展至高增長市場，並讓更多交易者能夠選用這間信譽卓著的環球經紀商。 悉尼2026年6月18日 /美通社/ -- 全球網上外匯與差價合約交易經紀商 Axi，已獲毛里裘斯金融服務委員會發牌。 此牌照為 Axi 的全球足跡增添一個重要的監管管轄區，當中涵蓋多個高速增長的市場，同時讓更多交易者能夠選用一間信譽卓越的受監管經紀商作為夥伴。 毛里裘斯是全球最活躍的國際金融中心之一。 金融服務委員會對持牌公司訂有清晰標準，涵蓋資本充足水平、客戶資金保障及業務操守。 對交易者來說，這代表他們將享有與 Axi 其他監管實體一致的問責機制。

此牌照是建立在 Axi 超過 18 年來於 100 多個國家營運的深厚基礎上，亦體現 Axi 的信念：監管絕非徒具形式的程序，而是每位交易者在投入資本前理應享有的基本保障。 「獲得毛里裘斯牌照，對 Axi 的持續發展，以及對即將透過這個可靠監管體系使用我方平台的交易者來說，都是重要的一步。 隨着我們持續拓展國際業務，堅守嚴格的監管標準，始終是我們業務運作的核心。 此牌照鞏固我們為交易者提供可靠交易環境的承諾，亦有助我們實現將 Axi 的產品、技術及服務拓展至全球更多市場的宏願。」

Axi 風險總監 Simon Hodgkiss。 公司亦不斷壯大其屢獲殊榮的 Axi Select 資助交易者計劃，並拓展其產品生態系統，助交易者以更簡明流暢的交易體驗，把握環球機會。 毛里裘斯牌照為 Axi 既有的受監管實體陣容再添一員，並承襲公司 18 年來服務遍及 100 多國交易者的深厚根基，一直憑藉屢獲嘉許的技術、透明的定價及對客戶成果的承諾，贏得市場信賴。 關於 Axi Axi 是全球網上外匯 (FX) 及差價合約 (CFD) 交易品牌，服務遍及全球超過 100 個國家的客戶。 Axi 融合交易技術、教育培訓與表現主導的計劃，支援全球交易者及社區。