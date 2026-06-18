哥斯達黎加貿易與投資促進局：哥斯達黎加透過在南韓推出增值食品，加強對亞洲市場的重視

南韓首爾2026年6月18日 /美通社/ -- 哥斯達黎加正持續加強該國於亞洲的市場影響力，並為出口產業在高價值市場中拓展更多機遇。 四間哥斯達黎加企業於 6 月 9 日至 12 日參與了 2026 年首爾食品與酒店展 (Seoul Food & Hotel 2026)，此展會為亞洲食品業界頂尖的商貿平台，匯聚來自全球各地的買家、分銷商、連鎖超市、酒店、餐廳及餐飲服務公司。

哥斯達黎加代表團由 Instantia、Inalve、Natural Aloe 和 Frutera La Paz 組成，會上展示了涵蓋脫水菠蘿與香蕉、冷凍熱帶水果、冷凍木薯製品及蘆薈萃取的特色產品系列，主要瞄準酒店、餐廳與餐飲服務業 (Hotels, Restaurants, and Catering Services, HORECA) 市場。

除了參展之外，這些公司亦舉辦了商務會議，並策略性地走訪了多間龍頭零售連鎖店及銷售據點，包括 Homeplus、Shinsegae 及 Lotte Premium Food Market。 透過這些活動，公司得以親身掌握消費者趨勢、發掘商機，並鞏固在南韓市場的地位。

哥斯達黎加貿易與投資促進局 (PROCOMER) 行政總裁 Laura López 表示：「市場多元化是我們增強哥斯達黎加出口強韌力及持續增長的核心要務。 亞洲對我國公司而言是日益重要的機遇，而南韓則憑藉其成熟消費者、強勁購買力，以及對特色食品與日俱增的興趣而備受注目。 參加首爾食品與酒店展這類平台，讓我們能將哥斯達黎加的出口產品更直接地呈現給新買家，創造商機，並持續拓展國家在全球策略市場的版圖。」