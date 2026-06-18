5月環比增長60%領跑細分市場，AION UT成中國品牌增速最快EV-Hatchback

廣州2026年6月18日 /美通社/ -- AION UT的全球熱銷態勢在2026年5月再添亮眼注腳——廣汽AION UT單月銷量達3331輛，環比增長60%，成為當月中國品牌電動Hatchback細分市場中增速最快的車型，盡顯全球爆款實力。

自2025年首發以來，AION UT快速席卷東南亞、南美、大洋洲及歐洲。從泰國、印尼到新加坡、烏拉圭，從澳大利亞到米蘭，一年多時間全球版圖持續點亮，多國穩居細分市場前列。

熱銷源於產品硬實力。AION UT由米蘭設計中心操刀，數字魔方美學搭配時尚大掀背，塑造潮流ICON氣質；2750mm超長軸距帶來越級空間；彈匣電池2.0技術保持「零自燃」記錄，24分鍾快充與V2L外放電覆蓋全場景需求。憑借全能表現，UT先後榮膺曼谷車展「最具價值純電車型」、墨西哥「最佳緊湊型電動車」、泰國「CAR OF THE YEAR 2026最佳五門純電小型掀背車」等權威獎項，贏得全球媒體與用戶一致好評。