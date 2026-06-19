新加坡國際水資源週（SIWW2026）隆重揭幕　全球領袖齊聲承諾行動 共建具韌性及可持續的水資源未來

700 位領袖與 25,000 名全球與會者攜手締結夥伴關係、推動創新，以應對迫切的水資源及氣候相關挑戰

新加坡 - 2026年6月19日 - 第 11 屆新加坡國際水資源週（Singapore International Water Week，SIWW2026）今日於新加坡金沙會展中心（Sands Expo and Convention Centre）開幕，並一連舉行至 2026 年 6 月 18 日。活動匯聚全球水務領袖、專家及從業人員，共同締結夥伴合作、推動創新，並採取具實質意義的行動，以應對全球最迫切的水務及氣候相關挑戰。



SIWW2026 圍繞三大關鍵主題展開，包括市政水務方案、工業水務方案，以及海岸及防洪韌性。活動匯聚 2,000 名代表，當中包括 700 名全球領袖及 500 家參展企業，並預計於活動週期間迎來 25,000 名業界訪客。活動設有超過 80 場環節，包括探討政策與策略的圓桌會議及峰會、推進創新的工作坊及論壇，以及推動商務夥伴合作的 Water Expo。多元活動反映 SIWW 作為全球匯聚平台的重要性日益提升，推動各方將理念轉化為行動。



主禮嘉賓、新加坡副總理兼貿易及工業部部長顏金勇先生（Mr Gan Kim Yong）在開幕致辭中強調，水是經濟、社會及生命本身的根本；在面對氣候變化與日益不確定性的世界中，水更是關乎韌性的議題。他呼籲國際水務界在三大方面共同推進：投資、創新及國際合作。顏副總理以新加坡近日竣工的 Tengah Service Reservoir 為例，說明長遠基建規劃的重要性，並宣布在「研究、創新與企業 2030」（Research, Innovation and Enterprise 2030，RIE2030）框架下，初步撥款 1,200 萬新元，推動晶圓製造及數據中心工業水務方案的研發工作。這兩個行業均是支撐新加坡經濟的高度耗水產業。有關撥款是在 RIE2030 已承諾投入 8,500 萬新元發展市政水務方案的基礎上進一步推出，旨在推進水處理、海水化淡、新興污染物及可持續營運相關工作。



在 2026 年李光耀水源榮譽大獎（Lee Kuan Yew Water Prize 2026）頒獎典禮上，美國微生物學家 Joan Bray Rose 教授獲頒 2026 年大獎，以表揚其在定量微生物風險評估（Quantitative Microbial Risk Assessment，QMRA）方面的開創性工作。QMRA 是一種以科學為基礎的方法，用於保障飲用水及再用水的水質。其後舉行的部長級全體會議（Ministerial Plenary）上，聯合國秘書長水資源問題特使 Retno Marsudi 閣下發表主題演講。其後，新加坡永續發展與環境部部長兼主管貿易關係部長傅海燕女士（Ms Grace Fu）與來自尼日利亞、阿拉伯聯合酋長國及中華人民共和國的外國政要，共同探討各國政府如何加強水安全，並在「循環經濟下的水務治理：從願景到行動，推動繁榮與韌性」主題下，將願景轉化為行動。部長級全體會議由世界銀行集團（World Bank Group）合作舉辦。



SIWW2026 正式開幕前一日下午，來自全球水務機構及相關機構的 68 名行政總裁及高級管理人員參與水務機構行政總裁圓桌會議（Utilities CEO Roundtable），進行同儕交流並分享最佳實踐。會議以「人工智能如何重塑水務機構」為主題，討論聚焦人工智能在重塑水務機構及提升營運韌性方面的轉型潛力。同日上午，來自近 30 個城市的高級官員亦參與海岸及防洪韌性領袖圓桌會議（Coastal and Flood Resilience Leaders Roundtable），當中包括哥本哈根、鹿特丹、香港、紐約市、安特衛普、杜拜、雅加達、墨爾本、奎松市、東京及橫濱，分享城市可如何調整設計，以加強防洪韌性並建立具防洪韌性的社群。



SIWW2026 亦是重要的全球商貿平台。Water Expo 匯聚來自 35 個國家及地區的參展商，與 IFAT 合作並由 Messe München 主辦。IFAT 是全球領先的環保技術商貿展。Water Expo 橫跨六個展館，展覽面積達 23,000 平方米，並設有歷來規模最大的新加坡展館，匯聚 88 家參展商，預計將較上一屆吸引多 25% 的業界訪客。活動週期間，Water Expo 將帶來超過 50 項產品發佈、26 項新項目公布，以及 8 項諒解備忘錄及合約簽署。Water Expo 連同活動的商務與交流平台，進一步鞏固新加坡作為全球水務創新及國際商務樞紐的地位。



加強海岸及防洪韌性



SIWW2026 在 SIWW2024 引入氣候適應支柱的基礎上，更加著重海岸保護及防洪管理。活動支持 Go Green SG 及新加坡「氣候適應年」（Year of Climate Adaptation），為邁向更可持續且具氣候韌性的新加坡的集體行動作出貢獻。



6 月 17 日，傅海燕部長將於海岸及防洪韌性領袖峰會（Coastal and Flood Resilience Leaders Summit）發表主題演講。峰會將匯聚政府、城市及業界領袖，分享保護城市免受氣候變化及海平面上升影響的策略與政策。傅海燕女士將介紹新加坡在此方面的最新工作，包括推出《海岸保護實務守則》，以指引土地擁有人及業界履行其海岸保護義務。









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