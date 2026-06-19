以食為媒傳東方韻味，《中餐廳》十年同行守初心

中國長沙 - 2026年6月19日 - 煙火傳文明，十年再出發。正值《中餐廳》開播十年全新節點，《中餐廳·南洋拾光季》重磅回歸，合夥人黃曉明、王俊凱、昆淩、薑妍、靳夢佳、張雅琪、林述巍全員整裝待發，奔赴南洋治癒旅程，6月19日起，北京時間每週五12點芒果TV、22點湖南衛視，即將與觀眾見面。





歷經九年時光，《中餐廳》的足跡遍佈泰國、法國、義大利、匈牙利等多個國家和地區。回望這條文化傳播之路，在法國，節目打造專屬"美食餐車"，讓各地路人便捷品嘗中國味道；在匈牙利，節目以美食為獨特"語言"，深化國際文化交流；在中意迎來建交50周年之際，《中餐廳》也積極回應"一帶一路"倡議，以節目互動為中意友誼添磚加瓦。如今，站在十年新起點，《中餐廳·南洋拾光季》再度落地泰國，依託中泰深厚的文旅淵源與鄰里情誼，讓中國故事在南洋土地娓娓道來。



本次《中餐廳·南洋拾光季》全新解鎖創業新模式，立足中華農耕智慧，打造田園生態與新中式餐飲美學相融的獨特體驗。創新推出"主廚餐桌""大廚到家"等多元特色服務，讓大眾盡享舌尖風味，也讓中式美食悄然融入南洋日常。



十年步履不停，節目始終堅守初心，講述真實細膩的中國故事，向世界全方位展示中華美食的獨特魅力，拉近中外人文距離，彰顯中國文化獨有的底氣與活力。《中餐廳·南洋拾光季》首期節目恰逢端午佳節溫情開播，七位合夥人在泰國清邁踏上全新的南洋經營之旅。未知的經營難題、異國的風土差異、多元性格的碰撞交織，眾人攜手闖蕩的一幕幕充滿看點，令觀眾滿心期待。長久以來，《中餐廳》系列節目始終以地道中華美食為紐帶，一盤一味承載華夏煙火底蘊，一餐一飯傳遞東方人文氣韻，在海外實景裏生動展現博大精深的中華文化。節目早已不止一檔美食綜藝，更是搭建起中外民心相通、文明互鑒的友好橋樑，用煙火溫情拉近海內外距離，讓中國味道與中國故事在世界各地緩緩流淌、深入人心。



