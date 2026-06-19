大賽璐DURAST(R) POM精細粉末被用於生產創新棒狀化潤滑劑

日本大阪2026年6月19日 /美通社/ -- 全球工程塑料龍頭企業——株式會社大賽璐High Performance Polymers (HPPs) SBU,（原寶理塑料株式會社）宣佈，旗下DURAST(R) POM精細粉末已被日本Maia Co. Ltd.應用於其一款創新「棒狀化」潤滑劑產品。這款突破性固體潤滑劑採用全新上市的DURAST(R) POM精細粉末，解決了傳統潤滑產品滴落、飛濺、塗抹過量造成浪費等痛點，大幅革新了養護作業流程。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202606080534/_prw_PI1fl_wFrl551J.png

Maia獨特的Sol - Mid (TM)製造技術，產出的潤滑產品常規採用棒狀容器封裝，同時可根據客戶需求模製成各種定製形狀。Sol - Mid (TM)的性能依托DURAST(R) POM的化學特性來實現。該產品由超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)與潤滑脂混合製備而成。DURAST(R) POM作為PE與潤滑脂之間的中間層，在保持兩者相容性方面發揮著關鍵作用。