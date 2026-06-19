TGE的媒體業務邁入全面多市場擴張的新階段

巴黎、紐約和倫敦2026年6月19日 /美通社/ -- 尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD）旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）宣布，TGE的媒體業務正進入全面多市場擴張的新階段。 TGE旗下擁有兩個全球領先的媒體品牌——《L'OFFICIEL AMTD IDEA》和《The Art Newspaper》，二者共同覆蓋了時尚、生活方式以及藝術與文化等核心領域。 憑借《L'OFFICIEL》（時裝）在30多個國家和地區的布局，以及《The Art Newspaper》覆蓋超過17個國家，TGE已建立起強大的國際業務版圖。 在此基礎上，TGE已完成多個新品發布，同時還有更多區域性版本正在籌備中。

《 L'OFFICIEL》新加坡版和台灣版發布 《L'OFFICIEL》新加坡版已正式上線，由新組建的亞洲團隊運營，區域董事總經理為Aileen Soh，Grace Lee被任命為該中文雜誌新加坡版的主編。此次發布使新加坡成為全球首個同時擁有《L'OFFICIEL》英文版和中文版的國家。與此同時，《L'OFFICIEL》台灣版也將很快推出，進一步擴大《L'OFFICIEL》在大中華區及更廣泛的亞洲地區的影響力。 《 The Art Newspaper》在中國內地、香港特別行政區及其他地區的增長 《The Art Newspaper》香港特別行政區版在2026年巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)期間正式發布。自發布以來，《The Art Newspaper》香港特別行政區版已相繼出版了創刊號（2026年3–4月刊）和2026年5–6月刊，2026年7–8月刊也即將推出。

與此同時，《The Art Newspaper》中國內地版將於10月推出，涵蓋紙質版和數字版，服務於中國內地快速增長的藝術市場和讀者群體。此外，面向非洲和印度的區域版籌備工作也已展開——非洲和印度是全球藝術生態系統中最具活力的兩個新興市場。 拓展發行渠道，提升關鍵市場的發行量 為進一步提升可及性和市場相關性，TGE正在系統性地拓展發行與合作渠道，使兩大雜誌（《L'OFFICIEL》和《The Art Newspaper》）能夠出現在全球每個主要市場/城市的關鍵文化與潮流地標。 作為TGE戰略布局的重要案例，在香港特別行政區，這兩大雜誌現已入駐香港半島酒店(The Peninsula Hong Kong)，並計劃擴展至半島酒店集團(The Peninsula)的全球酒店網絡。

與此同時，這兩大雜誌也正陸續入駐尚乘(AMTD)品牌旗下酒店，目前已覆蓋Dao by Dorsett AMTD Singapore（新加坡帝盛尚乘道酒店）和AMTD IDEA Tribeca Hotel（尚乘國際翠貝卡酒店），並將從7月起在香港iclub AMTD Sheung Wan Hotel（富薈尚乘上環酒店）和倫敦AMTD Dao by Dorsett Hornsey（尚乘霍恩西Dao by Dorsett酒店）上架。 通過這一不斷擴展的高端酒店與文化場所網絡，TGE旨在提升品牌可及性，強化品牌認知，並在每個關鍵市場建立強大的本地影響力樞紐。 並購是 TGE增長計劃與戰略的關鍵組成部分 作為公司戰略，TGE董事會已為其媒體業務采取了收購驅動的增長方針，正在積極評估電影娛樂、體育休閒媒體領域的收購與並購機會。這一並購戰略旨在補充完善《L'OFFICIEL》和《The Art Newspaper》的現有優勢，拓寬TGE的內容版圖與受眾基礎，並在全球媒體格局中進一步實現收入來源的多元化。

關於尚乘集團(AMTD Group) 尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。 關於尚乘國際(AMTD IDEA Group) 尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科 尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。 關於The Generation Essentials Group The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

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