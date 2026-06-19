長橋集團新加坡辦公室正式啟用 進駐濱海灣核心金融區

香港2026年6月19日 /美通社/ -- 長橋集團（Longbridge Group）今日正式啟用位於新加坡濱海灣金融區核心地段 Asia Square Tower 2 的全新辦公室。這是集團今年在新加坡設立的兩個辦公室中的首個據點，第二個辦公室預計將於 2026 年第四季正式啟用。 此舉不僅是集團發展歷程中的重要里程碑，更將成為新加坡網絡券商業界的先例。新辦公室的落成進一步鞏固新加坡作為長橋集團總部所在地的戰略定位。新址坐落於新加坡最具代表性的商業地標之一，彰顯集團對該地區深化長期承諾的堅定決心。

長橋集團是一家領先的金融科技企業，業務涵蓋證券、科技及人工智能三大核心範疇。透過面向零售投資者的證券平台 Longbridge、機構交易解決方案品牌 LONGPORT Whale，以及 AI 原生金融基礎設施平台 LongbridgeAI，集團為全球零售投資者、機構客戶、量化研究團隊及開發者提供多元化金融服務。目前，長橋集團已於新加坡、香港地區、日本、美國及新西蘭設立辦公室，結合深厚的金融市場經驗與前沿科技能力，持續打造新一代投資體驗。 長橋集團行政總裁及聯合創始人 Nowa Zhu 表示：「新加坡從來都不是我們的新市場，因為自公司成立以來，我們的用戶一直都在這裡。今天最大的不同，是我們終於可以對大家說：歡迎隨時來找我們。長橋如今已在這座城市建立更具規模、更具影響力的據點，而我們亦將長期紮根於此。」

作為亞洲領先的國際金融中心，新加坡自然成為長橋集團的重要據點。作為全球資本市場、監管創新及科技人才匯聚的樞紐，新加坡為長橋集團提供理想平台，讓集團能夠向亞洲及全球投資者提供世界級金融科技服務。同時，新加坡開放的經濟環境、穩健的監管制度，以及與全球市場高度互聯的優勢，亦與長橋集團致力構建值得信賴、以科技驅動的全球金融基礎設施願景不謀而合。 新辦公室選址於 Asia Square，坐落濱海灣金融區核心地段，是新加坡最具代表性的商業地標之一。為慶祝新辦公室喬遷之喜，長橋團隊特別安排舞獅及滾鳳梨（Rolling Pineapple）儀式，寓意源自福建話「旺來（Ong Lai）」，寓意好運與財富到來，亦是新加坡廣受歡迎的傳統習俗。本次辦公室啟用只是長橋集團今年於新加坡的重要里程碑之一。集團首間東南亞 Longbridge Cafe 亦將於今年稍後在新加坡另一地點正式開幕，進一步深化品牌在當地市場的佈局。

在三大核心業務板塊推動下，長橋集團持續保持強勁增長勢頭。在證券業務方面，長橋（Longbridge）持續升級交易基礎設施，為亞洲零售投資者提供覆蓋多個市場的投資服務，用戶規模穩步增長，股票、期權及固定收益等產品線亦持續深化。在科技業務方面，LONGPORT Whale 不斷豐富其面向券商、銀行及家族辦公室等機構客戶的多資產、多市場解決方案，區域合作夥伴持續增加。在人工智能領域，LongbridgeAI 加快推進其 Agent-native 原生金融數據與交易基礎設施平台的研發進程，引領行業邁向 AI 驅動投資的新時代，令長橋集團站穩行業前沿。

關於長橋集團（Longbridge Group）

長橋集團是一家領先的金融科技企業，旗下業務涵蓋證券、科技及人工智能三大核心板塊。 長橋證券（Longbridge）

長橋證券是一家 AI 驅動的新一代網絡券商，透過自主建設全球化交易基礎設施及網絡，為全球投資者提供更智能、高效及優質的交易體驗。

網站：https://longbridge.com LONGPORT Whale

LONGPORT Whale 為券商、銀行、家族辦公室及其他金融機構提供覆蓋多市場、多資產類別的一站式交易解決方案及技術服務。

網站：https://longportwhale.com LongbridgeAI

LongbridgeAI 是面向全球投資者、量化研究員、AI Agent 及開發者打造的新一代 AI Native 金融數據及交易基礎設施平台。

網站：https://open.longbridge.com