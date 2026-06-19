隨著AI令電網不堪重負，遠景在2026年VivaTech大會上發布Mission Gobi計劃

該全球倡議的目標是到2030年在沙漠地區建成5吉瓦的AI數據中心，開啟清潔、可擴展的AI增長的新模式。

巴黎2026年6月19日 /美通社/ -- 在2026年VivaTech大會上，遠景宣布啟動Mission Gobi計劃——這是一項全球倡議，計劃到2030年，在沙漠和干旱地區建設5吉瓦的綠色AI數據中心(AIDC)容量。該倡議體現了遠景對AI（人工智能）原生能源基礎設施的願景，並依託其已在大規模部署的AI電力系統能力。

遠景科技集團董事長張雷指出，在歐洲能源轉型、電力安全和用電需求上升的背景下，AI革命正在暴露能源系統中一個新的結構性瓶頸。