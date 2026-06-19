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出版：2026-Jun-19 16:19
更新：2026-Jun-19 16:19
PR Newswire

隨著AI令電網不堪重負，遠景在2026年VivaTech大會上發布Mission Gobi計劃

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該全球倡議的目標是到2030年在沙漠地區建成5吉瓦的AI數據中心，開啟清潔、可擴展的AI增長的新模式。

巴黎2026年6月19日 /美通社/ -- 在2026年VivaTech大會上，遠景宣布啟動Mission Gobi計劃——這是一項全球倡議，計劃到2030年，在沙漠和干旱地區建設5吉瓦的綠色AI數據中心(AIDC)容量。該倡議體現了遠景對AI（人工智能）原生能源基礎設施的願景，並依託其已在大規模部署的AI電力系統能力。

遠景科技集團董事長張雷指出，在歐洲能源轉型、電力安全和用電需求上升的背景下，AI革命正在暴露能源系統中一個新的結構性瓶頸。

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張雷表示：「傳統電力系統並非為AI時代的規模和速度而設計。Mission Gobi提供了一種新的系統級方案——將可再生能源、儲能、電網基礎設施和算力整合在一起，提供可擴展、具有成本競爭力的清潔電力。基於我們在歐洲的成功合作經驗，我們相信，這一方案能夠支撐歐洲的AI增長、電力安全和清潔能源轉型。」

「值得注意的是，Mission Gobi被設計為一套可複製的藍圖。哪怕僅開發全球沙漠和戈壁地區的1%，就足以支撐太瓦級算力規模，且成本極具競爭力，有助於加速全球AI基礎設施的部署。」

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遠景已開始大規模部署AI電力系統。在中國赤峰，遠景運營全球首個完全由直連綠電供電的AI數據中心。在烏蘭察布，遠景星河基地正在建設中，將成為全球唯一一座由直連可再生能源供電的吉瓦級AI數據中心。

隨著各國尋求同時強化AI領導力和能源安全，遠景認為，AI原生電力系統能夠開啟一個可持續增長的新時代。

通過Mission Gobi，遠景將與全球各國政府、電力公司、科技企業、基礎設施投資者及當地合作夥伴攜手，加速部署清潔、智能、靈活、可負擔的電力系統。

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Mission Gobi不只是一個項目。它能夠為智能時代的供能描繪藍圖。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai2026vivatechmission-gobi-302805267.html

SOURCE Envision Energy

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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