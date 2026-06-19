極氪全球交付突破80萬輛 發佈9系雙旗艦全球化戰略

中國香港 - 2026年6月19日- 2026香港國際汽車及供應鏈博覽會今日正式啟幕。極氪以"豪華，新序章"為主題，重磅發佈9系雙旗艦——極氪9X與極氪009光輝全球化出海戰略。作為連接中國與全球市場的國際窗口，香港是全球高端汽車產業的重要風向標，也是中國豪華品牌走向世界的重要橋樑。此次以香港為起點發佈9系雙旗艦全球化戰略，標誌著極氪在全球豪華新能源市場佈局邁入新階段。





全球交付突破80萬香港市場持續領跑



亮眼的市場表現，為極氪持續拓展全球高端新能源市場奠定了堅實基礎。截至6月16日，極氪品牌全球累計交付量正式突破80萬輛，達成又一發展里程碑。



在香港市場，極氪延續強勁增長態勢。2026年1至5月，極氪以40.7%的市場份額穩居香港豪華車品牌銷量榜首。其中，極氪009榮膺香港豪華MPV銷量冠軍，極氪7X摘得香港豪華SUV銷量冠軍，充分體現其在高端新能源市場的競爭力。



在海外主要市場，極氪持續實現多點突破。在泰國，極氪斬獲2025年豪華純電MPV銷量冠軍，並在2026年1至5月繼續蟬聯該細分市場銷冠；在馬來西亞，極氪位居2026年1至5月豪華純電品牌銷量第一，其中極氪7X登頂豪華純電SUV銷量榜首，極氪009穩居豪華純電MPV銷量第一；在澳大利亞，極氪1至5月持續蟬聯6.5萬澳元以上豪華SUV銷量冠軍；在墨西哥，極氪7X在4月及5月連續獲得豪華電動車銷量冠軍。



9系雙旗艦領銜，打造全球科技豪華產品矩陣



本屆車博會上，極氪攜五款車型同台亮相，覆蓋家庭出行、高端商務及旗艦豪華等多元場景，全面展現其在高端市場的體系化產品佈局。



全球超豪華SUV新旗艦極氪9X 依託浩瀚-S架構打造，搭載900V高性能碳化矽電驅系統，整車最大功率超1030kW。四大一體式集成安全結構配合2000MPa超高強度鋼的應用，使車身扭轉剛度達41600 N・m/deg，讓極氪9X成為混動領域安全天花板。日前，極氪9X已在中東地區開啟預售並獲得積極反響，未來其出海版圖將進一步拓展至拉美、中亞、歐洲的重點市場。



全球四座超豪華旗艦極氪009光輝採用720度全方位安全盔甲，配合全球首創一體式壓鑄C環座艙結構，打造同級領先的第二排安全標準。座艙層面，二排配備兩張超柔苯胺獨立行政座椅，支持20個按摩點位，並搭載行業最多的7區石墨烯加熱功能，全面提升後排乘坐體驗。極氪009光輝右舵版計畫於2026年第四季度正式登陸香港市場。



超級電混高性能旗艦SUV極氪8X也迎來香港首秀。極氪8X基於浩瀚-S超級電混架構打造，構建起"性能、智能、安全、舒適"的四維旗艦體系。





體系能力全面出海，立足香港開啟全球科技豪華新篇章



隨著產品矩陣持續完善和國際市場佈局不斷拓展，極氪正加快完善覆蓋研發創新、產品佈局、市場運營及用戶服務的全球化體系能力。目前，極氪海外業務已覆蓋全球60多個高影響力城市，全球用戶規模持續擴大。



當前，全球汽車產業正加速向電動化、智能化轉型，豪華汽車市場也迎來價值重構的新階段，科技創新正成為驅動豪華體驗升級的重要力量。依託香港這一連接全球的國際化窗口，極氪將持續深化全球佈局，堅持以創新科技驅動豪華體驗進化，以前瞻技術、卓越產品和全生命週期用戶服務，為全球用戶創造更具價值的科技豪華出行體驗。



