風雨不改 慶香港回歸29周年盛事 香港仔龍舟競渡大賽2026端午正日激浪開戰

百年漁村首創「攪鬼扮嘢王大賽」海上狂歡

香港 - 2026年6月19日 - 由香港仔傳統龍舟競渡委員會主辦、南區最具代表性的年度本土盛事「慶祝香港回歸29周年──香港仔龍舟競渡大賽2026」，今日（6月19日、端午節正日）於香港仔海濱公園海旁（香港仔避風塘）盛大開場。 作為全港歷史最悠久、最具本土漁村特色的傳統龍舟賽事之一，今日海濱一早便鑼鼓喧天，吸引大批市民及攝影愛好者前來目睹百年非遺盛況。除了多支實力強勁的隊伍在 400 米中龍賽道上演貼身肉搏外，今年大會更首度打破傳統體育包袱，推出全港首創的「攪鬼扮嘢王大賽」，各隊伍身穿鬼馬、創意的 Cosplay 造型作賽，將傳統情懷與現代潮流創意完美融合，現場氣氛熱烈。



今年大會首創的「攪鬼扮嘢王大賽」今日正式亮相！參賽隊伍發揮無限創意，身穿鬼馬主題服飾於香港仔避風塘作賽，為緊張的賽事發放笑彈。

籌委會主席陳子遷：保留百年漁村人情味創意賽事讓傳統代代相傳



香港仔龍舟競渡擁有逾百年的悠久歷史，完美體現了香港獨有的水上社區情懷。與坊間其他大型商業賽事不同，香港仔至今仍保留著最純粹的傳統蜑家漁民祈福、大龍點睛儀式以及那份濃厚的街坊人情味。



香港仔龍舟競渡大賽籌委會大會主席陳子遷先生於今日開幕禮上表示：「香港仔避風塘的龍舟賽，承載的是百年傳統漁村的根與魂。我們深知沙田、赤柱等賽事每年都非常熱鬧，但香港仔獨有的水上社區凝聚力是無可比擬的。今年大會前期大膽創新，首創的『攪鬼扮嘢王大賽』更是將現場氣氛推至高峰，我們就是希望用年輕人、一家大小都喜歡的創意幽默語言，把百年非遺文化重新包裝，讓更多中外遊客走入南區，感受這份屬於香港人的水上節日狂歡，將這項珍貴的傳統代代相傳。」



水花大、速度快 中外隊伍展現避風塘競速



今日賽事的傳統項目同樣高潮迭起，多支本地傳統強隊與海外隊伍於狹窄的避風塘水道中近距離全力揮槳，現場「水花大、速度快」，極具視覺震撼力，與岸邊市民的歡呼聲及擂鼓聲交織在一起，盡顯香港仔獨有的水上社區凝聚力。而參與首屆「攪鬼扮嘢王大賽」的各隊伍精心設計服飾，讓香港仔避風塘化身海上大型化裝舞會，引得現場掌聲不斷。



「香港仔龍舟競渡大賽2026」賽事將橫跨今日上午至下午，大會誠摯歡迎市民大眾與遊客前來觀賽，親身感受這場融合百年傳統與潮流創新的盛夏慶典。



香港仔龍舟競渡大賽2026高清照片：

https://bit.ly/AberdeenDragonBoat



2026香港仔龍舟競渡大賽風雨不改，端午正日激浪開戰，大會表示今年賽事在保留百年漁村人情味的同時，希望吸引更多的中外遊客，展現香港獨有魅力。

