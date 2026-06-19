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出版：2026-Jun-19 18:41
更新：2026-Jun-19 18:41
PR Newswire

Bybit推出AI子賬戶專屬獎勵 以30,000 USDT獎金激勵負責任使用AI

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阿聯酋迪拜2026年6月19日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit推出總價值30,000 USDT的獎金池，鼓勵用戶安全接入AI智能體。本次活動時間為6月16日至7月15日，將用戶激勵與學習素材相配套，引導交易者負責任地使用Bybit AI子賬戶

鑒於大量用戶有AI輔助交易的需求，Bybit於2026年陸續開發並上線多項AI功能，並在2026年5月正式推出AI子賬戶。目前該功能已面向全部Bybit用戶開放，已有數千名交易者接入默認通過AI子賬戶運行的AI智能體，為首批使用AI交易功能的用戶提供基礎資產安全保障。

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完成任務即可領取保底獎勵

借助Bybit AI子賬戶，有AI交易需求的用戶可利用自己偏好的AI輔助工具，擴大交易規模。用戶可接入自主運行的智能體，同時借助內置安全參數，限制智能體的賬戶權限與操作范圍。限時獎金池有兩種參與方式：

1. 完成身份認證(KYC)的用戶創建首個AI子賬戶即可領取新人獎勵

2. 用戶使用AI智能體完成首筆交易，交易金額不低於500 USDT，即可完成交易任務

完成任意一項任務可獲得一次參與30,000 USDT獎金池抽獎的機會，每位符合條件的用戶最多有2次抽獎機會。獎金池采取先到先得規則，每一次抽獎均設有保底獎勵，最高100 USDT。

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Bybit Rewards Responsible AI Adoption with 30,000 USDT in Prizes for AI Subaccount Users (PRNewsfoto/Bybit)

安全架構為核心底層保障

Bybit AI子賬戶與常規賬戶相互獨立，用戶可精細化、個性化管控AI交易智能體。通過AI子賬戶，用戶可將新的AI智能體或尚處測試階段的交易策略部署在隔離環境內試運行，安全驗證策略效果、監控運行表現，全程不會動用主賬戶資金，待驗證穩妥後再大范圍啟用。

該設置能夠避免智能體未經許可、誤操作動用賬戶資產。交易者可自主設置多項管控參數，包括資產最大分配額度、關閉提現功能、調整槓桿上限等。

該架構針對性解決了大規模接入AI智能體後衍生的各類風險，避免因智能體遭入侵、代碼漏洞或惡意智能體導致的未經授權資金劃轉、強制平倉等問題。

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活動需遵守相關條款和條件。有關參與資格、潛在限制條件的詳情及其他信息，請查看活動頁面：「AI 交易，你躺賺」

#Bybit / #NewFinancialPlatform

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋梁，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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欲了解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press

媒體垂詢，請聯系：[email protected]

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SOURCE Bybit

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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