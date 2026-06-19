Bybit推出AI子賬戶專屬獎勵 以30,000 USDT獎金激勵負責任使用AI

阿聯酋迪拜2026年6月19日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit推出總價值30,000 USDT的獎金池，鼓勵用戶安全接入AI智能體。本次活動時間為6月16日至7月15日，將用戶激勵與學習素材相配套，引導交易者負責任地使用Bybit AI子賬戶。 鑒於大量用戶有AI輔助交易的需求，Bybit於2026年陸續開發並上線多項AI功能，並在2026年5月正式推出AI子賬戶。目前該功能已面向全部Bybit用戶開放，已有數千名交易者接入默認通過AI子賬戶運行的AI智能體，為首批使用AI交易功能的用戶提供基礎資產安全保障。

完成任務即可領取保底獎勵 借助Bybit AI子賬戶，有AI交易需求的用戶可利用自己偏好的AI輔助工具，擴大交易規模。用戶可接入自主運行的智能體，同時借助內置安全參數，限制智能體的賬戶權限與操作范圍。限時獎金池有兩種參與方式： 1. 完成身份認證(KYC)的用戶創建首個AI子賬戶即可領取新人獎勵 2. 用戶使用AI智能體完成首筆交易，交易金額不低於500 USDT，即可完成交易任務 完成任意一項任務可獲得一次參與30,000 USDT獎金池抽獎的機會，每位符合條件的用戶最多有2次抽獎機會。獎金池采取先到先得規則，每一次抽獎均設有保底獎勵，最高100 USDT。