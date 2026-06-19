FP Markets 於 2026 年 UF 全球大獎中贏得「最值得信賴經紀商」殊榮

塞浦路斯利馬索爾2026年6月19日 /美通社/ --全球多資產外匯和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 於 2026 年 UF 全球大獎 (Global UF Awards 2026) 中，榮獲極具聲望的「最值得信賴經紀商」獎項，令其作風透明、以客為尊且深耕全球交易市場的良好聲譽更為鞏固。 UF 全球大獎於 2026 年 6 月 17 日於塞浦路斯利馬索爾地中海新濠天地 (City of Dreams Mediterranean) 度假村盛大舉行，作為 2026 年 iFX EXPO 國際展會 (iFX EXPO International 2026) 中萬眾矚目的焦點盛事，匯聚金融科技與網上交易行業的一眾龍頭品牌及業界專才。 此獎項向來廣獲視為業界極受推崇的殊榮，用於表揚在創新、績效及客戶服務上的卓越表現。

「最值得信賴經紀商」這項美譽，彰顯 FP Markets 一直以來在全球業務中堅守可靠表現、透明作風及客戶服務的崇高標準，為該經紀商多年來累積超過 80 個行業獎項的輝煌履歷再添光芒。 FP Markets 市場推廣總監 John Lewis 在談及這項成就時表示：「在 UF 全球大獎中獲選為最值得信賴經紀商，對 FP Markets 來說實在是意義重大的里程碑。 信任乃我們一切業務之核心，從我們提供的技術及交易條件，以至給予客戶的支援及教育，無不以此為基石。 此認可體現我們全球團隊的付出，也激勵我們持續為各地交易者帶來卓著不凡的交易體驗。」

FP Markets 扎根利馬索爾，積極擴張全球足跡，斥資發展創新科技，同時精益求精地調整產品組合，以回應交易者日益變化的需求。 在開拓新增長機遇之餘，該公司仍持續著重保持透明作風、可靠表現及客戶服務的崇高水準，這些正是其贏得全球客戶信賴的關鍵，而背後更有逾 20 年市場資歷作為堅實後盾。 關於 FP Markets： FP Markets 是全球經紀商，受多個監管機構規管，在業界屢獲殊榮，於 2005 年在澳洲悉尼創立，總部位於塞浦路斯利馬索爾。 該經紀商提供逾 10,000 款差價合約工具，涵蓋七大資產類別，並可透過業界頂尖平台進行買賣，包括 MetaTrader 4/5、TradingView 及 cTrader。