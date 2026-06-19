Bybit USD1持有賺幣活動進入第二個月，獎勵達4000萬枚WLFI，年化收益率高達兩位數

阿聯酋杜拜2026年6月19日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然將其USD1持倉賺幣活動延續至第二個月。2026年6月18日至7月17日期間，符合條件的Bybit用戶只要持有USD1，即可在有效持倉的基礎上，每日累積獲得WLFI獎勵。 USD1持有賺幣活動第二個月提供4000萬枚WLFI的總獎池，繼續為用戶帶來簡單的持倉即賺方式，無需質押，無需鎖倉期，也無需手動申購。在靈活性與用戶收益之間取得平衡，在Bybit上持續持有USD1的符合條件的用戶，即可解鎖WLFI專屬獎勵。

參與方式很簡單：符合條件的Bybit用戶只需在活動期間，在Bybit賬戶中持有USD1，即可從總獎池中獲得每日WLFI獎勵。無需質押，無需鎖倉期。系統將全天每小時對USD1餘額提供一次快照。 Bybit的USD1持倉賺幣活動還延續了USD1持倉排行榜，該排行榜每日更新，展示Bybit上有效持倉量排名前50位的USD1持有者。用戶可以每日追蹤自己的表現，查看自己在排行榜上的位置。 USD1是由World Liberty Financial發行的美元穩定幣，完全以短期美國國債和現金等價物作為抵押，目標是維持與美元1:1的穩定錨定。