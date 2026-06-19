DORITOS LOADED 推出熾熱廣告，其由名廚 GORDON RAMSAY 與 MERCEDES-AMG PETRONAS F1 車手 GEORGE RUSSELL 領銜主演

Doritos Loaded 的全新廣告巧妙融合烹飪創意與 Formula 1® 賽車的刺激場面，透過虛構特技呈現精彩之作 Doritos Loaded 新推全球廣告，其由名廚 Gordon Ramsay 與

Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的車手 George Russell 領銜主演。

Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的車手 George Russell 領銜主演。 這個廣告體現 Doritos 與 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊和 Formula 1® 的官方合作關係。

正如早前公佈，名廚 Ramsay 將創作八道 Doritos Loaded 食譜，其中包括在廣告中出現的 Doritos Loaded 辛辣雞肉粟米片 (Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos)。 紐約2026年6月19日 /美通社/ -- 今天，Doritos Loaded 推出星光熠熠的全新廣告，其由名廚 Gordon Ramsay 與 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的車手 George Russell 領銜主演。這個廣告邀請兩位來自各自熾熱行業的巨頭，以娛樂無窮的方式融合速度、技巧和風味。

全新 Doritos Loaded 廣告內容 廣告開場是主廚 Gordon Ramsay 正在一輛 Doritos Loaded 美食車內準備 Doritos Loaded 辛辣雞肉粟米片，而神秘的司機這時突然加速，令美味的新鮮食材滿天飛。儘管場面混亂，美食車在馬路上不停轉彎、穿梭奔馳之際，名廚 Gordon Ramsay 仍能專心以薯片、配料和醬汁「製作完美的 Doritos Loaded」。 而廣告結尾出現令人驚喜的彩蛋，當美食車停下來時，觀眾發現這位神秘司機正是 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的車手 George Russell。 廣告的正式亮相體現 Doritos Loaded 加快促進與名廚 Gordon Ramsay 的合作關係（本月較早前公佈）以及 Doritos 與 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊和 Formula 1® 的官方合作關係。

Gordon Ramsay 與 Doritos Loaded 的合作關係 名廚 Ramsay 與 Doritos Loaded 的合作內容包括創作八道招牌菜，展示五花八門的餐點。這些食譜展示如何將新鮮的家庭食材加入鬆脆可口的 Doritos 中，讓人在熱血沸騰的文化時刻盡情享用。無論身在賽道旁，還是安坐家中觀賞，都同樣精彩不已。Gordon Ramsay 創作的第一款佳品是 Doritos Loaded 辛辣雞肉粟米片，這款美食在廣告中出現，並使用他標誌性的辛辣醬汁製作而成。 由 Gordon Ramsay 創作的八款 Doritos Loaded 風味食譜將推廣至全球主要市場的餐廳和酒店營運商。 這項合作也將延伸至 Doritos 與 Formula 1® 的夥伴關係，在整個賽季中為車迷創造充滿活力的 Doritos Loaded 體驗。其中包括兩款專為 Formula 1® 車迷區美食車獨家製作的 Doritos Loaded 食譜。

PepsiCo Food Ventures 市場推廣副總裁 Anshul Khanna 表示： 「Doritos Loaded 是我們增長最快的餐點產品之一，將香脆的 Doritos 粟米片與優質蛋白質、蔬菜、新鮮調味料和美味醬汁完美結合。我們認為這個矚目的烹飪平台，值得擁有敢於突破的舞台。我們融匯 Formula 1® 的熱情與世界頂級名廚的烹飪創意，令為 Doritos Loaded 創作的廣告是滿載驚喜刺激，最終呈現美味的 Doritos Loaded。而最令人興奮的是，這次合作不只限於廣告。Formula 1® 車迷，無論是在家中或在賽道邊，現在都可以享用由名廚 Gordon Ramsay 親自研發的 Doritos Loaded 食譜，即是人人都能品嚐激動人心的滋味。」

Doritos Loaded 何處尋 美食車、外賣應用程式和合作餐廳均有提供 Doritos Loaded。在馬德里、巴塞羅那和倫敦的部分地區，Doritos Loaded 已經可以透過各種外賣應用程式和餐廳營運商訂購。未來數月，Doritos Loaded 將在荷蘭、法國、德國等更多國家的市場上發售。 關於 PepsiCo

全球超過 200 個國家及地區的消費者，每天享用 PepsiCo 產品逾 10 億次。PepsiCo 於 2025 年錄得接近 940 億美元的淨收入，得益於其相輔相成的飲品及方便食物組合，包括 Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker 及 SodaStream。PepsiCo 的產品組合豐富多元，涵蓋眾多深受歡迎的食物與飲品，當中有多個經典品牌的估計年度零售額，均超過 10 億美元。