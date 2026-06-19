Bybit上線全球資產交易盛典 橫跨傳統金融與加密賽道 總獎池20.2萬枚USDT

阿聯酋迪拜2026年6月19日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈，正式推出全球資產交易盛典。該交易大賽將橫跨傳統金融(TradFi)與加密資產兩大賽道，總獎池規模達20.2萬枚USDT，所有參賽交易者均可瓜分獎金。 本次活動即刻開啟，持續至2026年7月16日。賽事設置兩大獨立交易量排行榜，各賽道獎池均為10.1萬枚USDT；單榜榜首交易者最高可斬獲2萬枚USDT獎勵。 本次全球資產交易狂歡賽開放Bybit平台全品類全球資產交易賽道，涵蓋貴金屬、大宗商品、原油、外匯、指數、股票差價合約(CFD)，以及精選現實世界資產(RWA)代幣化加密交易品種。

本次大賽設立兩大獨立賽道榜單。傳統金融排行榜將統計符合活動要求的傳統金融交易對產生的交易量，涵蓋貴金屬、大宗商品、原油、外匯、指數及股票差價合約。加密資產（現貨+永續合約）排行榜將統計合規加密現貨與永續合約市場的交易量：合規現貨品類包含xStock與RWA代幣化交易對；合規永續合約品類包含股票、大宗商品及RWA代幣化永續合約。零手續費交易對產生的交易量不計入榜單排名核算。 用戶若要參與活動，須在活動頁面完成報名、通過一級及以上身份認證，並在活動期間交易符合參賽要求的資產。通過Bybit交易機器人、跟單交易策略產生的交易體量，同樣可計入對應賽道的榜單排名。