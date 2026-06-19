CHARLES S. COHEN 償清 FORTRESS INVESTMENT GROUP 的判定債項

紐約2026年6月19日 /美通社/ -- 根據 Cohen Brothers Realty Corporation 總法律顧問 David López 報告，經過超過兩年的訴訟，Cohen Brothers Realty Corporation 公佈發展商/企業家 Charles S. Cohen 已向 Fortress Investment Group 已支付判定債項的全數餘額。 Cohen 先生現已向 Fortress 償清判定債項，即已履行其全部個人義務。根據法律規定，指定接管人的情形已經不復存在，變得毫無意義。

Cohen 是 Fortress 的 20 多年客戶，其促成的許多融資交易在 20 多年來都為雙方帶來豐厚的經濟回報。 2024 年 1 月，Cohen Brothers 指控 Fortress 違背了向 Cohen 控制的借款實體提供的貸款延期承諾，雙方關係因此惡化。 隨後，Cohen 對貸款本金的個人擔保被裁定有利於 Fortress。