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出版：2026-Jun-19 22:21
更新：2026-Jun-19 22:21
PR Newswire

CHARLES S. COHEN 償清 FORTRESS INVESTMENT GROUP 的判定債項

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紐約2026年6月19日 /美通社/ -- 根據 Cohen Brothers Realty Corporation 總法律顧問 David López 報告，經過超過兩年的訴訟，Cohen Brothers Realty Corporation 公佈發展商/企業家 Charles S. Cohen 已向 Fortress Investment Group 已支付判定債項的全數餘額。 Cohen 先生現已向 Fortress 償清判定債項，即已履行其全部個人義務。根據法律規定，指定接管人的情形已經不復存在，變得毫無意義。

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Cohen 是 Fortress 的 20 多年客戶，其促成的許多融資交易在 20 多年來都為雙方帶來豐厚的經濟回報。 2024 年 1 月，Cohen Brothers 指控 Fortress 違背了向 Cohen 控制的借款實體提供的貸款延期承諾，雙方關係因此惡化。 隨後，Cohen 對貸款本金的個人擔保被裁定有利於 Fortress。

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López 表示：「Charles Cohen 一直恪守個人義務。 Cohen 先生償清 Fortress 判定的未償還餘額，此做法符合他的正直品格，也彰顯他作為正派商人的高尚情操。」

聯絡人：

Barbara Wagner


Barbara Wagner Communications


(917) 751-4387


[email protected]

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/charles-s-cohen--fortress-investment-group--302805453.html

SOURCE Cohen Brothers Realty Corporation

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PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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