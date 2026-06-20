Bitmine Immersion Technologies 宣佈就其 9.50% 的 A 系列永續優先股，每股派發現金股息 0.1056 美元

康涅狄格州諾沃克2026年6月20日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）今日公佈，其董事局已就公司的 9.50% A 系列永續優先股（「A 系列優先股」），宣派每股 0.1056 美元的現金股息，該優先股在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，交易代號為「BMNP」。

該股息將按照規管 A 系列優先股的指定證書條款，以現金形式派付。 該股息將於 2026 年 7 月 10 日，派發給於 2026 年 6 月 30 日收市時列入股東名冊的 A 系列優先股持有人。

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。