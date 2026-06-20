香港太古可口可樂贊助「2026永明香港國際龍舟節」巨型可口可樂®樽龍舟主題裝置 讓市民和旅客樂聚星光大道

香港 - 2026年6月20日 - 由香港旅遊發展局主辦的「2026永明香港國際龍舟節」於6月19日至7月1日舉行。今年，香港太古可口可樂成為大會指定飲品贊助商，為龍舟健兒、本地市民及旅客帶來夏日暢爽的飲品，同時透過品牌節慶主題裝置，為市民及旅客帶來更多不同體驗。



巨型可口可樂®樽龍舟主題裝置

香港太古可口可樂六十多年來，秉持「暢爽世界，社區為家」的使命，一直參與香港的重要時刻，從本地慶典、文化盛事到大型體育與旅遊體驗，致力透過冰凍暢爽的飲品締造美好的共聚時刻，連繫社區，以及支持香港蓬勃的盛事經濟。今年，香港太古可口可樂全力支持「2026永明香港國際龍舟節」，迎接盛夏的熱鬧氛圍。



維港畔打卡熱點兩米高可口可樂樽登陸星光大道



為增添節日氣氛，香港太古可口可樂於星光大道設置兩米高巨型可口可樂®樽及龍舟主題裝置，結合維多利亞港的壯麗景致，成為市民與旅客的拍照熱點。裝置將由6月19日展示至7月1日，讓公眾在觀賞龍舟賽事之餘，留下獨特紀念。



聯乘美食街推飲食套餐換領限量禮品



今年大會活動特設「龍舟美食街」，香港太古可口可樂與星光大道多家美食亭及銷售亭合作，合力推廣多個節慶主題飲食套餐。6月27日至28日賽事期間，於指定檔口購買指定套餐配香港太古可口可樂產品，或購買香港太古可口可樂產品2件或以上，即可憑換領券於指定時間到香港太古可口可樂紀念品換取處換領精美品牌禮品，數量有限，送完即止。



設水站支援健兒以輕鬆節奏時刻補水



為支持超過4,500名本地及海外龍舟選手，大會場地內設有多個bonaqua®️ 水站，送上清新、冰涼解渴之選，提醒運動員時刻補水。同時，電解質補充飲品水動樂®亦為龍舟健兒補充因流汗而失去的水分及電解質，助力他們在賽事中撐到最後。



推動綠色盛事設多個回收站實踐「以樽造樽」



除了贊助活動，香港太古可口可樂亦致力融入可持續發展理念。公司與本地社會企業V Cycle合作，於6月27日至28日賽事期間設置多個膠樽回收設施。回收的膠樽經處理後將運送至香港最大規模的準食品級塑膠回收設施「塑新生」，再轉化為再生 PET（rPET）原材料，重新投入供應鏈再造新樽，實現「本地回收、本地再生」的循環經濟模式，讓環保成為盛事體驗的一部分。



隨著「2026永明香港國際龍舟節」揭開序幕，香港太古可口可樂期望透過暢爽飲品、互動體驗與回收行動，與全港市民及旅客共樂聚夏日盛事，創造難忘回憶。

