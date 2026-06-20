/稿件更正 -- 707Livescore/

馬來西亞吉隆坡2026年6月19日 /美通社/ -- 當體育賽事不再只是單純的觀賽活動，而逐漸演變成一種更具互動性的體驗，賽事直播平台的角色亦正在不斷轉變。除了提供即時比分、賽事資訊及直播內容外，愈來愈多平台開始走進實體賽事現場，與體育社群建立更緊密的聯繫。

由 707Livescore發佈的新聞稿《從賽道到球場 707Livescore 推動體育發展 深化社群連結》（美通社發佈時間： 19-Jun-2026)中，已新增超連結。特此更正，正確的全文如下：

作為賽事直播平台，707Livescore.com 近年除持續提供賽事直播及即時賽事資訊服務外，亦積極參與不同體育項目的發展，將品牌影響力由線上延伸至實體活動領域。

賽車運動是其中一個重點發展方向。近年來，707Livescore.com 參與及支持多項賽車相關活動，包括中國南寧賽車賽事、馬來西亞大型 Go Kart 賽事，以及 MSF 賽車賽事等，進一步接觸本地賽車社群，同時關注賽車運動的持續發展。

其中，由 YUNG MOTORSPORT 主辦的卡丁車賽事吸引不少年輕車手及賽車愛好者參與。活動不僅展現參賽者的技術與競技精神，亦反映出賽車運動在年輕群體中的發展潛力，以及相關社群的持續成長。