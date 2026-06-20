LUMIQ 籌得策略性融資，致力成為金融服務業的人工智能決策層

儘管金融服務業的大多數人工智能僅提供建議，LUMIQ 已建立真正負責作出決策的技術層——在領先銀行、保險公司和資本市場機構的實際營運中，由可審計的自主人工智能代理在受監管框架下作出決策。 目前，LUMIQ 的客戶遍佈印度、美國和東南亞，均為保險、銀行及資本市場的頂尖機構。 紐約及新加坡2026年6月20日 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 原生金融服務公司 LUMIQ 今日宣佈完成策略融資，以擴大其自動決策服務的規模，惠及美國和東南亞的金融機構。 本輪融資由 Bajaj Finserv 領投，該公司是印度規模極龐大、業務極多元的金融服務集團之一，現有投資者 Info Edge Ventures 亦有參投。

此時此刻，成千上萬的客戶正等候保單簽發、貸款發放或理賠審批，只因某處的金融服務業員工深陷決策泥沼，擔心犯錯而躊躇不前。 今時今日，電子商務已可即日送達，而銀行及保險公司的決策流程卻耗時數週。 我們開發 LiteCone，旨在卸除此重擔：人工智能處理常規個案，既徹底周全又可問責，使人員可將其判斷力集中於真正需要人工介入的個案。 本輪融資，令我們能將此方案推廣至關鍵市場中的每間金融機構。

Shoaib Mohammad，LUMIQ 聯合創辦人兼行政總裁 從輔助型人工智能邁向決策型人工智能

數十年來，金融機構一直採用各種技術來提升員工效率——更快的數據處理、更快的評分流程，以及更快的智能輔助工具。 最終定奪，仍繫於人。 LUMIQ 正改寫此格局。 公司透過旗下的 LiteCone 平台部署人工智能代理，由其負責讀取檔案、執行機構內部指引，並流暢完成端到端的決策流程。只有在遇到真正需要人工判斷的個案時，才會升級交由人員處理。 輸出結果並非建議， 而是決策，同時附有完整決策依據，與政策互為印證，且經得起審計考驗。 實際營運的成果，不言而喻。 在一間領先在前的人壽保險公司，LUMIQ 的 LEO 代理可在無須人工介入的情況下，就 75–80% 的核保個案作出決定，保單簽發成本降低約 25%，處理時間由數天壓縮至八分鐘內——每天 24 小時全天候運作，且完全可審計。 LUMIQ 目前每年處理數百萬項決策，客戶涵蓋印度、美國及東南亞的保險、銀行及資本市場領域。

LiteCone 可在數週內將一個真實的金融服務職能，轉化為實際運作的人工智能代理。 我們所部署的每個代理在設計之初即為一致且合規，既可解釋亦可審計——絕非事後補救。 此筆資金，令我們得以深耕平台，廣拓職能。 透過與雲端服務商和人工智能實驗室的合作，機構將日益發現 LiteCone 已嵌入其現正運行的平台之中。

Vaibhav Dobriyal，LUMIQ 聯合創辦人兼產品總監 本輪融資聚焦四大優先事項：拓展美國及東南亞的市場佈局；深化 LiteCone 的決策能力；將代理隊伍擴展至更多金融服務崗位；以及與超大規模雲端服務商、人工智能實驗室及核心銀行與保險平台建立合作夥伴生態系統，讓 LiteCone 嵌入機構現時運行的平台之中。

LUMIQ 的投資者參與此輪融資，原因與客戶選用 LiteCone 如出一轍：代理已在實際營運中決策，且具備內建的可審計性和管控能力。 作為金融服務集團，我們深知，在受監管環境下快速且大規模地作出正確決策，責任何其重大。 LUMIQ 已開發出能於實際營運中決策的人工智能代理，且具備內建的可審計性和管控能力，這正是業界一直以來的發展方向。 我們很榮幸領投此輪融資，並支持團隊於美國及東南亞的擴展。

Lakshmi Iyer，Bajaj Alternates 集團投資總裁兼行政總裁 我們的信心源於 LUMIQ 已有的建設成果。 LUMIQ 的人工智能代理不單是為未來而設， 而是現已於實際營運中飛速運作。 這種組合極為罕見，其價值將隨公司全球擴張而不斷累積。

Girish Jhunjhunwala，Bajaj Alternates 私募股權與風險投資基金經理

金融服務業是最難攻堅的行業之一——監管嚴格、規避風險、不容炒作。 LUMIQ 已將代理式人工智能融入實際營運的金融服務流程，並贏得美國、東南亞和印度大型機構的信賴。 此即定義金融服務人工智能公司的崛起之道，我們深感自豪，能在團隊全球拓展之際持續給予支持。

Kitty Agarwal，Info Edge Ventures 合夥人 LUMIQ 的雄心壯志，直指行業之巔，誓要在金融服務的規模化自動決策領域中獨領風騷。 代理乃行動而非輔助，且絕不損可審計性、合規性或可預測性。 關於 LUMIQ LUMIQ 是人工智能原生金融服務公司。 藉其 LiteCone 平台，以及日益壯大、已投入正式營運環境的人工智能代理隊伍，LUMIQ 將真實的金融服務職能，包括保險核保人、信貸核保人、理賠裁決人，轉化為一致且合規的代理，其既可解釋亦可審計。 公司融合其銀行、保險及資本市場的深厚領域知識，與前沿人工智能。 LUMIQ 僱用超過 350 名人工智能及數據專家，並在新澤西、新加坡及德里國家首都轄區（印度）設有辦事處。