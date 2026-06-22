2026 年 VIVATECH 大會迎來十週年誌慶，本屆活動破紀錄吸引超過 200,000 訪客蒞臨

法國總統 Emmanuel Macron 及印度總理 Narendra Modi 均有出席

巴黎2026年6月22日 /美通社/ -- VivaTech 於 2026 年 6 月 17 日至 20 日在巴黎凡爾賽門展覽中心 (Paris Porte de Versailles) 舉行第十屆盛會，本屆錄得 200,000 人次參觀 的驕人成績，訪客來自 165 個國籍，並雲集超過 15,000 間初創企業、1,155 位演講嘉賓，社交媒體累積觸及次數超過 50 億。 歐洲頂尖科技與創新盛會今已昇華至嶄新境界，盡顯其全球業界年度盛事的非凡地位。

星級演講嘉賓

VivaTech 雲集全球科技界頂尖人物：Jeff Bezos（Amazon 及 Blue Origin）、Dave Limp（Blue Origin）、Bernard Arnault（LVMH）、Henna Virkkunen（歐盟委員會）、Ekaterina Zaharieva（歐盟委員會）。 德國為 2026 年度國家，由部長級代表團參與；印度則擔任 2026 年人工智能國家合作夥伴，由總理 Narendra Modi（莫迪）親自率團，延續新德里人工智能峰會的後續交流。