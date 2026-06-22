Microsoft 2026年度工作趨勢指數報告揭示 香港 AI 應用速度領先企業轉型步伐

- 香港前沿專業人士（Frontier Professionals）佔整體 AI 用戶的 18%，是 AI 應用最為成熟的群體，高於全球平均的16%
- 只有 19% 香港 AI用戶認為其企業領導層已制定清晰一致的 AI 策略，而僅有一成受訪者表示，當員工運用 AI 推動工作轉型時，即使未能即時見效，其企業仍會給予相應認可與獎勵
- 企業文化、管理層支持及人才策略等組織層面因素，對 AI 效益的影響力較員工的個人思維與行為高逾一倍
- 為支援企業由應用 AI 邁向重塑工作模式，Microsoft推出 Copilot Cowork，透過多模型能力推動端到端、多步驟工作流程
2026 年度工作趨勢指數報告分析數以萬億計的 Microsoft 365 匿名生產力數據，結合 AI 用戶調查洞察，以及AI、工作模式與組織心理學專家的觀點。研究結果一致顯示，目前限制已不再在於員工的個人能力，而是企業如何圍繞員工重新設計與 AI 協作的工作模式。
- 不少企業正善用 AI 提升生產力，但尚未轉化為轉型動力。數據顯示，AI 已顯著提升香港員工的工作表現。報告在保障私隱的情況下分析全球超過 100,000 個 Copilot 對話，其中 49% 的互動用於支援認知性工作，包括分析資訊、解決問題、評估及創意思考，而這個趨勢已帶來具體成果：57% 香港 AI 用戶表示現時能完成一年前無法做到的工作，而在 AI 應用最成熟的「前沿專業人士」中，此比例更高達 73%。
- 「轉型悖論」反映企業需進行系統性改革，而香港市場與全球相比，相關差距更為明顯。75% 的 香港 AI用戶擔心若未能及時掌握最新 AI 技能，便會在職場上落後。然而，57% 受訪者表示，相比透過 AI 重塑工作模式，維持現有工作目標讓他們更具安全感。[i] 此外，只有 19% 受訪者認為其企業領導層已制定清晰一致的 AI 策略。而僅有一成受訪者表示，當員工運用 AI 推動工作轉型時，即使未能即時見效，其企業仍會給予相應認可與獎勵，反映個人應用與企業轉型步伐之間的落差擴大。[ii]
- 隨著 AI 以及 AI 代理完成更多執行層面的工作，人類在職場中的價值正轉向更高層次，而非被削弱。調查顯示，香港 AI 用戶認為在 AI 日益融入工作中時，最重要的核心能力是控制 AI 回答質素（48%）及批判性思維（42%），強調 AI 正在重新設計工作模式，而非取代人類。
從使用 AI 到成為拒絕外判思考的前沿專業人士
工作趨勢指數報告突顯前沿企業（Frontier Firms）興起的趨勢——這類企業並非僅將 AI 疊加於既有工作模式之上，而是有意識地圍繞人類與 AI 代理協作，重塑其營運模式。
實現前沿轉型須同時在個人及企業整體層面推動。研究為前沿專業人士歸納以下四種人類與 AI 協作的模式，協助員工踏出成為前沿專業人士的第一步，進而逐步邁向建立 AI 代理工作流程的進階階段：
- 委派執行：員工將例行或重複的工作交由 AI 處理，以提升效率與規模，同時仍對最終成果負責。
- 資料搜集：員工在需要快速掌握背景時，會向 AI 查詢，以獲取相關資訊、釐清概念或獲得洞察。
- 協同推理：員工視 AI 為思考夥伴，而非單純的捷徑，與其共同分析資訊、驗證想法及解決問題。
- 探索全新可能：當方向尚未明確時，員工運用 AI 探索開放式問題、重塑問題框架，並發掘不同選項與可能性。
領導層支持與企業文化是發揮 AI 更大價值的關鍵
研究指出，技術本身並非決定性因素，關鍵在於企業如何領導、營運及發展。企業文化、管理層支持及人才策略等組織層面因素，對 AI 效益的影響力較員工的個人思維與行為高逾一倍。在香港，前沿專業人士亦明顯較其他員工更傾向認同其上司能為 AI 工作制定清晰的質素標準[iii]，鼓勵員工積極探索 AI[iv]，以及推動團隊重塑創新的工作模式[v]。
Microsoft 香港及澳門區總經理劉彬星表示：「香港現時正面對轉型悖論。AI 應用在工作執行層面迅速普及，但不少企業只是試圖將 AI 套用於既有的營運模式中。企業領導層必須跳出試點項目及單純提升生產力的框架，主動重塑工作模式，包括團隊的協作方式、管理層的領導方式，以及企業衡量成功的標準，才能發揮 AI 的真正價值。」
此外，為支援企業重塑工作流程，Microsoft 推出 Copilot Cowork。該代理系統專為跨工具及長時間運行的工作任務而設，採用 Microsoft 多模型架構，並透過按用量收費模式、內建成本控制機制及管治框架，讓企業可靈活平衡工作成果的質素、表現及成本，更有效率地大規模運行複雜的工作流程。
Microsoft 以自身方案首位用家（Customer Zero）的角色實踐相關願景，按相同原則重塑工作流程、建立人類與 AI 代理協作的團隊，並將持續學習融入日常工作。透過 Copilot Studio 和 Microsoft Foundry，Microsoft 將其「Ask Microsoft」網頁代理從單一聊天機械人升級為多代理系統，更有效地分流對話，並支援更廣泛且具上下文理解的互動，大幅提升理解和回應客戶意圖的能力，同時能將查詢準確地轉介至合適的資源或團隊，讓銷售團隊能夠專注於更高價值及具業務轉化潛力的互動。
該方案在提高客戶互動滿意度及營運效率方面，均帶來顯著且可量化的業務成果。其中，延遲回應的個案大幅減少達 61%，需要人工介入的情況亦降低多達 70%。此外，曾與該 AI 代理互動的用戶登記使用服務的機率較未互動用戶高 10 倍，並成功帶動產品試用次數增長 16%。
Microsoft AI 策略與轉型部門企業副總裁Lorraine Bardeen 表示：「在 Microsoft 內部，我們親身體會到 AI 轉型並非單純應用工具，而是整個營運模式的轉變。當管理層能清晰界定人類與 AI 代理的協作方式，為工作質素與判斷制定標準，並營造實驗與創新的空間，企業便能加快推進轉型並持續學習。這正是前沿企業與其他企業之間的關鍵差異。」
LinkedIn（領英）大中華區總經理王茜表示：「我們正邁進一個全新的工作時代，傳統創造價值的模式被改寫。LinkedIn 新書《Open to Work》中提出『職場新算法』（new math of work）的概念，個人與企業要脫穎而出，關鍵就在於善用 AI 所釋放的時間，把重心投放在更難被自動化的領域——即人類特有的判斷力、同理心與決策力。這種能力無法被任何工具完全取代，因為工具無法擁有一個人所有的經歷、經驗和知識。」
2026 年度工作趨勢指數傳遞一個明確訊息：AI 工具及平台很快會成為企業競爭力的基本門檻，而如何圍繞 AI 重新設計工作模式，將成為決定香港企業下一階段優勢的核心因素。如欲了解更多見解，請查看《2026 年度工作趨勢指數報告》。
[i] 香港前沿專業人士佔整體 AI 用戶的18% ，高於全球平均的16%，反映本地人才在相關發展上具備良好基礎。然而，儘管 75% 香港 AI 用戶對應用最新 AI 技術感到壓力，高於全球平均的 65%，但在日常工作繁忙的情況下，57% 仍選擇優先處理現有任務，而非以 AI 重新設計工作模式，比例亦高於全球平均的 45%。
[ii] 這種現象與企業系統性支援不足密不可分。全港僅有 19% 的 AI 用戶表示領導層對 AI 的發展方向有清晰且一致的共識，低於全球平均的 26%；而僅有一成香港受訪者表示，當員工運用 AI 推動工作轉型時，即使未能即時見效，其企業仍會給予相應認可與獎勵，亦低於全球平均的 13%。在缺乏清晰方向、支援與認可下，員工傾向會選擇更安全的策略。
[iii] 79% 的香港前沿專業人士認同其上司能為 AI 工作制定清晰的質素標準，而非前沿專業人士中的比例為 59%。
[iv] 80% 的香港前沿專業人士認同其上司鼓勵員工積極探索 AI，而非前沿專業人士中的比例為 61%。
[v] 81% 的香港前沿專業人士認同其上司推動團隊重塑創新的工作模式，而非前沿專業人士中的比例為 63%。
關於Microsoft
Microsoft（Nasdaq "MSFT" @microsoft）透過創造由AI驅動的平台和工具，提供創新的解決方案，滿足用戶不斷變化的需求。Microsoft為一間科技企業，致力以負責任的方式讓更多人能夠使用AI，其使命是賦能每個人和企業成就更多。