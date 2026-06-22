Microsoft 2026年度工作趨勢指數報告揭示 香港 AI 應用速度領先企業轉型步伐

香港 - 2026年6月22日 - Microsoft 最新發佈的 2026 年度工作趨勢指數（Work Trend Index）報告指出，香港員工應用 AI 的步伐已領先企業轉型進程，出現「轉型悖論（Transformation Paradox）」，即 AI 應用與工作模式之間存在明顯落差的現象。AI 在職場上的應用持續普及，越來越多前沿專業人士運用 AI 代理處理多步驟的工作流程，並建立多代理系統，但企業領導層思維、企業文化及營運模式未能同步演進，將限制 AI 應用的實際效益，亦會增加員工壓力。

[i] 香港前沿專業人士佔整體 AI 用戶的18% ，高於全球平均的16%，反映本地人才在相關發展上具備良好基礎。然而，儘管 75% 香港 AI 用戶對應用最新 AI 技術感到壓力，高於全球平均的 65%，但在日常工作繁忙的情況下，57% 仍選擇優先處理現有任務，而非以 AI 重新設計工作模式，比例亦高於全球平均的 45%。





[ii] 這種現象與企業系統性支援不足密不可分。全港僅有 19% 的 AI 用戶表示領導層對 AI 的發展方向有清晰且一致的共識，低於全球平均的 26%；而僅有一成香港受訪者表示，當員工運用 AI 推動工作轉型時，即使未能即時見效，其企業仍會給予相應認可與獎勵，亦低於全球平均的 13%。在缺乏清晰方向、支援與認可下，員工傾向會選擇更安全的策略。





[iii] 79% 的香港前沿專業人士認同其上司能為 AI 工作制定清晰的質素標準，而非前沿專業人士中的比例為 59%。





[iv] 80% 的香港前沿專業人士認同其上司鼓勵員工積極探索 AI，而非前沿專業人士中的比例為 61%。





[v] 81% 的香港前沿專業人士認同其上司推動團隊重塑創新的工作模式，而非前沿專業人士中的比例為 63%。



