「源於歐洲的享樂」攜手 PizzaExpress 回歸香港

香港 - 2026年6月22日 - 「源於歐洲的享樂」（Happiness from Europe）推廣活動今個夏天透過與 PizzaExpress 合作重返香港。2026 年 6月 23 日至 9 月 7 日期間，19 間 PizzaExpress 格拉娜·帕達諾PDO芝士特別菜單。





這項為期三年的推廣活動由歐盟共同資助，並以格拉娜·帕達諾PDO芝士為核心。這款來自意大利北部波河平原（Pianura Padana / Po River Valley）的硬芝士，以細緻顆粒質地與900年生產歷史而聞名。2026年，這項目再度登陸香港PizzaExpress，於整個推廣期間在 19 間分店推出三款格拉娜·帕達諾PDO芝士專屬菜式。是次合作通過香港最為人熟悉的餐飲品牌之一，將這款芝士帶到食客面前。



三款菜式各以不同方式運用格拉娜·帕達諾PDO芝士：不論是融入薄餅醬汁，還是作為意粉的最後點綴，均有不同呈現。這份餐牌旨在展現這款芝士如何自然融入食客平日熟悉且常點的菜式之中。



菜單



頭盤是蟹肉芝士沾醬配意式麵包。蘸醬中拌入格拉娜·帕達諾PDO芝士，以平衡蟹肉的鮮甜，並配上格拉娜·帕達諾PDO芝士烤餅，可撕開蘸醬享用。這道頭盤宜分享，適合在其他菜式上桌前享用完。



芝士牛肝菌桃片火腿薄餅以貝沙梅爾白汁為基底，而非番茄醬；白汁中加入格拉娜·帕達諾PDO芝士，面層亦大方刨上芝士薄片。薄餅上鋪有新鮮牛肝菌、Mortadella 意式肉腸、馬蘇里拉芝士及桃片。香甜桃片、醃製 Mortadella 意式肉腸與帶有大地風味的牛肝菌，構成這款薄餅的獨特個性；芝士則貫穿基底與最後點綴，令各種味道更融合。



芝士海鲜意粉匯集大蝦、蜆及青口，搭配蒜香白酒汁、辣椒碎與格拉娜·帕達諾PDO芝士。芝士拌入醬汁中，令這道菜比一般白酒海鮮意粉更為醇厚。



關於格拉娜·帕達諾PDO芝士



格拉娜·帕達諾PDO芝士是現今仍持續生產的最古老芝士之一。這款芝士最早於 1135 年在米蘭附近的齊亞拉瓦萊修道院（Chiaravalle Abbey）製成；當時，熙篤會修士為保存多餘牛奶而研發出這款芝士。其名稱源自質地：「grana」在意大利文中意為「顆粒狀」，指芝士在陳化過程中形成的細緻顆粒結構。



每輪芝士都以意大利北部波河平原出產的鮮奶人手製成。得益於製作工藝，這款芝士天然不含乳糖。陳化期至少九個月，部分芝士輪會陳化超過兩年。陳化時間較短的芝士帶有奶香，並略帶甜味；陳化較久者則風味更醇厚，帶堅果香，並有淡淡結晶感。格拉娜·帕達諾PDO芝士是全球消費量最高的 PDO 芝士。



格拉娜·帕達諾PDO芝士保護聯盟（Consorzio per la Tutela del Grana Padano PDO）是一個非牟利組織，職責包括保護、推廣及提升該產品，向消費者提供資訊，並整體維護其 PDO（原產地名稱保護）地位及相關權益。



不含乳糖是格拉娜·帕達諾PDO芝士傳統製作工藝自然形成的結果，其半乳糖含量低於 10 mg/100 g。



Ciao！祝各位 Buon appetito！



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本活動由歐洲聯盟資助。本資料所載內容及意見僅屬作者觀點，未必反映歐洲聯盟或相關資助機構的立場。歐洲聯盟及其資助單位概不對此承擔任何責任。