Payment Asia 夥拍滙豐 PayMe 擴展商戶支付選項

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 領先的支付解決方案供應商 Payment Asia 今日宣佈，與香港廣受歡迎的電子錢包滙豐 PayMe 達成策略性合作。是次整合將使所有 Payment Asia 商戶能夠接受來自逾 330 萬名 PayMe 用戶的付款，大幅拓展其市場覆蓋率，並為顧客提供更便捷的免觸式支付體驗。
透過是次合作，Payment Asia 的商戶可利用現有的商戶手機應用程式 PA Pay 及智能終端機（Smart POS Terminal），無縫處理 PayMe 交易。其中一大特點是系統能提供實時交易數據，讓企業即時掌握銷售表現及營運狀況。
Payment Asia 營運總監鄧桂球先生表示：「我們很高興能與香港廣泛採用的電子支付平台滙豐 PayMe 合作。是次整合彰顯了我們致力為商戶提供創新及全面支付解決方案的承諾，不僅有助擴大客戶群，更提升了整體的支付體驗。透過我們的商戶應用程式及智能終端機所提供的實時交易數據，將進一步賦能企業獲取寶貴的營商洞察，從而作出更明智的決策。」
滙豐香港區零售銀行及財富管理業務交易及支付主管兼PayMe主管李冠康先生表示：「一如全球其他前瞻城市，香港要發展為領先智慧城市，同樣需要穩健的數碼支付網絡。要實現該願景，必須建立一個同時涵蓋商戶端與客戶端、具備相當規模的生態圈。透過與 Payment Asia 的合作，我們期望在香港智慧城市發展中發揮關鍵作用：一方面協助商戶觸達逾 330 萬名 PayMe 用戶，並連繫他們至更廣泛的商戶網絡。」
Payment Asia 與 PayMe 的強強聯手，將為商戶帶來更廣泛的客源、更流暢的收款體驗，以及更深入的營運數據洞察。雙方致力持續優化支付流程，協助商戶降低交易門檻、提升結帳效率，並在競爭激烈的零售環境中贏得更多消費者的青睞。展望未來，Payment Asia 將繼續攜手更多優質合作夥伴，為香港商戶構建更完善、更智能的電子支付生態圈。
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SOURCE Payment Asia