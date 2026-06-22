Payment Asia 夥拍滙豐 PayMe 擴展商戶支付選項

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 領先的支付解決方案供應商 Payment Asia 今日宣佈，與香港廣受歡迎的電子錢包滙豐 PayMe 達成策略性合作。是次整合將使所有 Payment Asia 商戶能夠接受來自逾 330 萬名 PayMe 用戶的付款，大幅拓展其市場覆蓋率，並為顧客提供更便捷的免觸式支付體驗。

透過是次合作，Payment Asia 的商戶可利用現有的商戶手機應用程式 PA Pay 及智能終端機（Smart POS Terminal），無縫處理 PayMe 交易。其中一大特點是系統能提供實時交易數據，讓企業即時掌握銷售表現及營運狀況。

Payment Asia 營運總監鄧桂球先生表示：「我們很高興能與香港廣泛採用的電子支付平台滙豐 PayMe 合作。是次整合彰顯了我們致力為商戶提供創新及全面支付解決方案的承諾，不僅有助擴大客戶群，更提升了整體的支付體驗。透過我們的商戶應用程式及智能終端機所提供的實時交易數據，將進一步賦能企業獲取寶貴的營商洞察，從而作出更明智的決策。」