Floadia推出基於TSMC 180BCD Gen3平臺的車規級嵌入式快閃記憶體IP

東京2026年6月22日 /美通社/ -- 總部位於日本東京的嵌入式快閃記憶體IP（eFlash IP）開發商 Floadia Corporation（以下簡稱「Floadia」）宣佈，推出其最新的車規級eFlash IP——G1，該IP基於TSMC的180BCD Gen3工藝平臺實現。此次發佈的全新IP旨在滿足新一代汽車應用對可靠性和性能的嚴苛要求。

G1車規級eFlash IP集成了基於SONOS技術的256KB程式快閃記憶體巨集和1KB數據快閃記憶體巨集，為汽車積體電路提供高可靠性、高成本效益的非易失性存儲解決方案。G1 eFlash工藝是在TSMC的標準180BCD Gen3平臺基礎上進行添加，無需對原有PDK進行任何修改，使客戶能夠在使用同一經認證PDK的同時，將嵌入式快閃記憶體無縫集成至其設計中。該IP已在TSMC 180BCD Gen3平臺上成功通過AEC-Q100 Grade 1全套認證，充分驗證了其在嚴苛汽車工作條件下的穩定性，已具備量產條件。