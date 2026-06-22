置地公司獲認可為全球可持續發展領導者

聯合國責任投資原則簽署機構

與 2019 年的基準相比，範圍一及範圍二的溫室氣體排放量減少37%，已超過2030年減碳目標的一半

推出全新的長期獎勵計劃，將高層管理人員的薪酬與關鍵可持續發展目標掛鈎



香港 - 2026年6月22日 - 置地控股有限公司（「置地公司」或「集團」）獲認可為全球可持續發展領導者，在最新環境、社會及管治（ESG）行業評級中躋身頂尖之列。集團連續第二年成為道瓊斯領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class World Index）的成員，並連續第四年入選道瓊斯領先亞太區指數（Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index），位列全球地產業界表現的前 6%。



置地公司連續成為道瓊斯領先全球指數成員，並成為聯合國責任投資原則簽署機構。



過去一年，集團在推動可持續發展實踐方面取得顯著進展。其中，與 2019 年的基準相比，集團截至 2025 年已將範圍一及範圍二的溫室氣體排放量減少37%，超過早前設定的2030年減碳目標的一半。此外，置地公司亦透過推出全新的長期獎勵計劃，將高層管理人員的薪酬與長期績效及實現關鍵可持續發展目標的成果掛鈎，進一步強化管治及問責機制。





於2025年，集團亦透過成為聯合國責任投資原則（United Nations Principles for Responsible Investment，下稱 "UNPRI"）的簽署機構，進一步加強其對責任投資的承諾。該國際框架旨在推動實踐責任投資，並促進在投資決策過程中納入ESG因素。





今年初，置地公司推出其首個私募房地產基金——新加坡核心私募房地產基金（Singapore Central Private Real Estate Fund, 下稱 " SCPREF"）。該基金專注於超高端及獲綠色認證的資產，使資本配置與公司的減碳路徑保持一致。SCPREF亦為集團首支私募房地產基金，其創始投資者包括注重可持續發展的荷蘭匯盈資產管理公司（APG Asset Management）及卡塔爾投資局（Qatar Investment Authority）等知名投資機構。





置地公司行政總裁司米高（Michael T. Smith）表示：「我們多項領先的ESG 排名印證了可持續發展已融入我們的核心業務策略。成為UNPRI的簽署機構，展現了我們對責任投資實踐的長期承諾，並將可持續發展理念貫穿於企業文化中，攜手持份者共建可持續、面向未來的城市。此審慎的策略讓我們在實現長期業務增長的同時，持續提升公司資產的韌性。」



