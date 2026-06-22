Akamai 警告Agentic AI已顛覆網絡安全基本信念

AI安全與數碼基建韌性成香港企業營運必要條件





Akamai安全技術及策略高級總監Brent Maynard (左) 與該公司香港及澳門區域經理黎志豪於 Akamai AI Security Summit上敦促本港企業以零信任為基礎，積極提升AI安全和數碼基建韌性，以符合日趨嚴厲的法規並確保營運不間斷。 香港 - 2026年6月22日 – 致力支持並保護各行各業線上業務的Akamai公司於剛在香港舉行的Akamai AI Security Summit上指出，隨著代理式人工智能 (Agentic AI) 的業務和生活應用日廣，甚至成為黑客的常用工具，這種不侷限於接受指令，還能自主規劃與執行的技術，已經顛覆了網絡安全一直以來的基本信念：我們再不可以假定提出網上交易或虛擬互動要求的另一方必然是人類；黑客再不需要以月計的時間去發掘網絡安全漏洞並藉此作出攻擊，一切皆可在轉瞬間發生。





AI安全成企業合法經營條件

Agentic AI已徹底改變了網絡安全的態勢，企業現在要面對的難題是如何使防禦措施與策略能緊貼新型威脅的發展。事實上，香港特區政府和各監管機構深明AI帶來無窮機遇之餘也存在相當風險。證券及期貨事務監察委員會便剛於六月初發出通函，要求各持牌機構防範AI驅動的新興網絡威脅；還有今年初生效的《保護關鍵基礎設施 (電腦系統) 條例》與其他新指引、新法規，都旨在敦促本港機構加強措施，以應對AI時代的網絡安全威脅。







正如Akamai香港及澳門區域經理黎志豪於大會上指出：「來到今年2026年，AI安全已不僅是一項IT防禦倡議，還是一條法定底線，直接左右一間機構能否持牌營運。」





AI安全資源投放刻不容緩

專程到港參與活動的Akamai安全技術及策略高級總監Brent Maynard就坦言：「AI安全對企業的持續發展以至營運發牌舉足輕重，但據市場調研的數據顯示，企業在購買AI工具方面的支出，竟是投放於保護AI資產金額的18倍！其實在目前的科技洪流底下，即使一間企業沒有刻意推行，轄下的應用程式已可能展開了由接收指令到自主執行的演進過程。因此，企業應馬上積極為AI基建提供可視度與監控，加強防護。」





由邊緣至晶片實施零信任

由於AI環境的邊緣容易被黑客突破，加上智能化攻擊的擴散速度極快，所以傳統的靜態安全策略已不足應付。Akamai 建議企業在Agentic AI時代，採用零信任 (Zero Trust) 作為基礎框架來構建安全防護體系，並透過明確驗證 (Verify Explicitly)、最少權限 (Least Privilege) 、假設外洩 (Assume Breach) 這三條原則，以及安全瀏覽器 (SEB) 和DNS 安全態勢管理平台、機械人及代理監控、應用程式與API保護、API安全措施，以及Akamai Guardicore等五個層面執行多重防護，貫徹由外圍邊緣延伸至核心晶片，以身分為基礎的單一零信任政策。





其中，Akamai Guardicore直接將零信任架構植入基建的硬件協調層 (Fabric) 之中，於 NVIDIA BlueField晶片上藉著NVIDIA DOCA 軟件平台以線速 (Line Speed) 執行數據安全政策。當某個工作負載遭到破壞時，其爆炸半徑(Blast Radius) 就會被控制在一個已識別的極細區域內，而AI工廠的其餘部分則保持運作，不受干擾。這種由晶片層面驅動的阻絶 (Containment) 不僅能即時揭制威脅，更毋須佔用任何AI工廠賴以運作的GPU和CPU週期，讓 AI 項目得以全速進行，確保業務持續營運。





既能以周全防護迅速制止破壞，亦能以高超網絡基建韌性保持營運暢順無阻，是身處AI時代的企業致勝關鍵之一。致力建構並營運環球分散式雲端與安全基礎設施的Akamai，將繼續以其每日保護多達5萬億宗請求的專業經驗，協助企業在安全的環境下發揮AI 的極速效能與無限創新，為受眾提供持續可靠的不間斷服務。

