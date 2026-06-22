助力矽光子與CPO量產 均英精密發表GTK-OSI1全自動FAU全系列被動光學元件檢測機

桃園2026年6月22日 /美通社/ -- 隨AI基礎建設帶動高速光通訊市場需求攀升，光通訊技術正加速向矽光子(Silicon Photonics)與共同封裝光學(CPO)架構演進。在此趨勢下，Fiber Array (FA)、V-Groove (VG)及MT、MMC Ferrule等被動光學元件的精度要求與產能需求大幅提升。均英精密正式發 GTK-OSI1全自動被動光學元件檢測機 ，整合AOI、AI影像分析與高精度自動化控制技術，導入智動點設置，並採用獨家幾何軌跡演算法，協助製造端建立標準化且具效率的量產品質管理機制。

面對矽光子架構對微米級元件的嚴格公差要求，GTK-OSI1採用1800萬畫素雙鏡頭架構，分別進行特徵辨識與細部量測。在機台影像量測重複性方面，FA及VG可達3σ±0.05 μm，MT、MMC Ferrule則可達3σ±0.1μm。此高規格量測精度，不僅能全面符合現階段主流光學元件的檢測規範，更具備前瞻性，可延伸支援未來 6.4T、12.8T 等次世代高速光通訊元件的超高密度量測需求，協助客戶落實兼具當前效益與未來擴充性的設備投資佈局。

為了因應市場從高精度製造邁向規模化生產的轉型，GTK-OSI1導入應用於半導體設備中高精度三軸定位技術與智動點設置功能，自動完成孔位搜尋與量測。機台配備兩款專用治具，支援多種主流被動光學元件。產品設計採用獨家幾何軌跡演算，以MT、MMC Ferrule為例，單次檢測可完成20件產品量測，單一孔位或勾槽量測時間小於1秒，大幅優化檢測效率並降低對人工檢測的依賴。

均英精密長期深耕光學精密加工、自動化設備及光通訊相關製程開發，累積豐富被動光學元件製造與量測經驗。此次推出GTK-OSI1，旨在將豐富的製程經驗轉化為標準化設備，協助客戶在光通訊技術轉型期，建構兼具效率與高一致性的量產檢測解決方案。