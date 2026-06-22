嘉基科技推次世代AI伺服器解方 首創NPC、NPO共用光電互連平台

台北2026年6月22日 /美通社/ -- 全球高速傳輸解決方案領導廠商嘉基科技（6715）今日宣布，正式推出專為次世代AI伺服器設計的模組化光/電互連完整解決方案。該方案涵蓋近封裝銅線（Near Packaged Copper, NPC）與近封裝光學（Near Packaged Optics, NPO），並創新採用共用插槽（Socket）的平台化設計。此架構打破了傳統硬體規格的固定限制，資料中心客戶不僅能靈活切換光/電介面，更可依據實際資料傳輸量需求，自由配置每個插槽透過NPC或NPO出線的通道數量與頻寬輸出，大幅提升次世代AI伺服器的系統佈線靈活度與成本配置效率。

隨AI算力需求爆發，傳統傳輸已達物理極限。雖然市場高度關注共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術，但受限於光引擎良率、ASIC整合與成本效益等瓶頸，市場共識已預期其規模化量產時程將明顯延後，短期內難以導入商用。相較之下，嘉基科技所推出的近封裝解決方案，已完成設計驗證並送樣，是目前確定可立即導入次世代 AI 伺服器的具體解方，有效填補產業架構升級的技術空窗期。

面對次世代AI晶片對外總傳輸頻寬可能達100T的需求，嘉基科技近封裝解決方案採用專利Socket設計，可同時支援近封裝光互連（NPO）與近封裝銅互連（NPC）。透過單一Socket可支援高達6.4T的傳輸頻寬，並可依不同AI伺服器與資料中心架構，彈性拆分為4組1.6T或8組800G等多元傳輸路徑，協助客戶因應高頻寬、模組化與系統擴充需求。

此架構可依傳輸距離、成本與系統配置需求靈活選擇：