V-ZUG 銅鑼灣旗艦展廳優雅煥新

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 瑞士頂級奢華家電品牌 V-ZUG 正式宣佈，位於銅鑼灣鬧巿的 香港旗艦展廳（ V-ZUG Studio Hong Kong ） 已完成全面的空間美學煥新。新空間完美呈現全新視覺故事，為追求極致生活品味的人士在繁華鬧市中，締造出一處大隱於市的「城市綠洲」。在這個重塑的空間中，香港急促的節奏得以放緩，取而代之的是一種讓人能夠駐足、呼吸並靜心感受的「家外之家」氛圍。

是次展廳升級是 V-ZUG 攜手著名室內設計師謝柯團隊共同締造的美學成果。空間設計完美融合了瑞士精工的精密技術與住宅設計的溫潤質感。設計將頂級電器隱於客製化櫥櫃背後，使其完美融入深色、沉穩的背景之中，避免了科技對空間的主導感。為了賦予空間更多生活的溫度，團隊在俐落的線條間揉合了天然木材、奢華皮革與觸感細膩的亞麻帷幔，並透過特別定制的羅馬濾光窗簾，讓灑落其間的每一道光線都顯得溫柔而放鬆，完美實現了前瞻創新與居家舒適的深度呼應。

圍繞日常儀式與人情連結

煥新後的展廳巧妙地將電器隱退，將空間軸心轉移至真誠交流與日常生活體驗。空間中最引人注目的焦點，莫過於那張優雅的長形實木餐桌，上方低垂著散發柔和光芒的暖紅色吊燈，為空間注入了靈動而溫暖的家居氣息。在杯盞微光與溫馨氛圍中，到訪的賓客能放輕鬆地自在交流，一同感受空間美學與日常餐桌儀式的純粹本真。

純粹的瑞士完美主義

在這種極具生活感的住宅化場景中，客戶可以在最自然自在的狀態下，親自體驗品牌極致工藝的結晶。無論是代表現代蒸氣烹飪的 CombiSteamer 蒸焗爐系列，還是象徵高端冷藏美學的 Supreme Cooling系列，它們皆在背後無聲而精準地運作，靜默地提升著現代精緻家庭的生活質量。這也正是 V-ZUG 自 1913 年以來始終如一的堅持。