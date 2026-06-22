Wibmo 針對金融犯罪風險 推出代理式風險智能助理

該平台主打「由您的團隊掌管代理式風險智能」(Agentic Risk Intelligence Under Your Team's Command)，徹底革新金融機構在欺詐防制、反洗錢、客戶審查及爭議處理等方面的營運模式。

印度孟買 - NewsVoir - 2026 年 6 月 22 日 - 隸屬 PayU 旗下公司、全球領先的支付安全解決方案供應商 Wibmo，在其旗艦行業活動「守護數碼支付：創新、智能與信任」(Securing Digital Payments: Innovation, Intelligence & Trust) 上，正式發佈全新 Wibmo 代理式風險智能助理 ARIA (Agentic Risk Intelligence Assistant)，該人工智能平台旨在重塑金融犯罪風險管理模式，發佈會於印度孟買 Jio World Convention Centre 舉行。



Wibmo 於孟買發佈代理式主動風險智能助理 ARIA，將人工智能的強大能力引入欺詐防制、反洗錢、客戶審查及爭議處理等多項營運工作。

ARIA 專為各大銀行及支付服務供應商 (Payment Service Providers，PSP) 的風險管理團隊而設，結合人工智能驅動的分析能力與人類決策及問責機制，在數碼支付欺詐問題日益複雜的形勢下，為機構提供強而有力的支援。隨著支付生態系統持續擴張，金融機構一方面需要提升營運風險效率，同時亦必須維持嚴謹的企業管治及監察水平。



初步建模顯示，ARIA 透過可即時運作的智能代理，可將調查時間減少逾 70%，讓團隊每名全職員工每日可以處理大幅增加的個案數量。ARIA 的目標是將系統建議的準確度提升至接近 90%，從而全面優化風險營運團隊的質量指標及營運成效。



ARIA 代表金融機構在風險營運上的一項根本性轉變：透過引入專門的人工智能代理，協助進行數據匯總、深入分析及草擬處理建議，同時在每一個關鍵決策點上，維持人類主導的決策權及管治控制。



ARIA 將調查、決策支援及營運執行等多重能力集於一身。平台會整合交易數據、風險模型、客戶及商戶歷史紀錄、關聯交易以及歷史欺詐模式等多種訊號，自動化完成原本極為耗費分析人員時間的數據匯總工作。憑藉前沿的人工智能模型，ARIA 可產生有明確證據支持的裁決、透過多重訊號推理識別新興風險模式，並提供透明且可審計的處理建議。平台同時支援按標準作業流程 (SOP) 執行個案處理、與客戶及商戶溝通、減少誤報，以及主動防禦新出現的異常風險。



Wibmo 行政總裁 Shailesh Paul 表示：「隨着欺詐手法日益高端，以及監管要求持續演變，風險營運團隊必須在資源有限的情況下，應對愈趨複雜的挑戰。ARIA 的設計宗旨，是協助機構在管治完善的前提下，透過結合人工智能的速度與分析能力，以及人類專業的判斷、監督和問責，實現智能擴展。人工智能代理會在數據分析及建議方面提供協助，但所有關鍵決定仍然牢牢掌握在人類手中。」



有別於完全自動運作的人工智能系統，Wibmo 的代理式風險智能助理採用「管治優先」的系統架構，專為企業級金融機構而設。所有系統建議均會沿用現有的審批機制流轉，而不會在生產環境中自動執行操作；同時，每項分析均具備清晰的推理鏈及完整的審計記錄。該平台將分佈在欺詐防制、反洗錢、客戶審查及爭議處理等範疇的專門人工智能代理整合至同一框架之內，並為每一項代理操作提供可重播的審計及完整、可追溯的營運紀錄。



是次發佈活動雲集逾 50 位來自銀行、金融科技公司、支付網絡及科技企業的高層領袖，共同探討數碼支付安全面臨的最新挑戰，以及人工智能主導之欺詐防制的未來發展。與會講者來自 PayU、印度國家支付公司 Bharat BillPay (NPCI Bharat BillPay)、Visa、Mastercard、Flipkart、CSB Bank、Jio Payment Solutions 及 Network International 等機構，就收單業務欺詐風險管理、認證技術及風險為本決策等議題進行深入交流。



