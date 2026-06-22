新華絲路：2026屈原故里端午文化節在宜昌開幕

北京2026年6月22日 /美通社/ -- 2026屈原故里端午文化節開幕式暨全國龍舟大聯動（宜昌站）於6月19日（週五）在湖北省宜昌市正式啟動。
宜昌是屈原的故里，今年的一系列慶祝活動亦以緬懷這位偉大愛國詩人為核心。開幕式開篇上演歌舞節目《屈原頌》，婉轉吟唱搭配清雅舞姿，生動詮釋屈原不朽的精神，瞬間將現場觀眾帶入濃厚的端午氛圍。
舞台之上，融合樂、舞、詩、畫的表演徐徐鋪展，勾勒出江上百舟競渡的壯闊圖景。傳統龍舟點睛儀式過後，活力四射的歌舞《賽龍舟》點燃全場；鏗鏘激昂的鼓點，勾勒出江河之上龍舟爭渡的壯闊圖景。
精彩從舞台延伸至江面。全國龍舟大龍舟大聯動（宜昌站）同步開賽，長江三峽大學生龍舟公開賽和宜昌市龍舟聯賽輪番角逐。一艘艘龍舟劈破向前，船槳整齊起落，歡呼聲、震天鑼鼓聲響徹江岸。
除開幕式與龍舟賽事外，本屆屈原故里端午文化節內容豐富多元。秭歸端午詩會、「我在宜昌過端午」系列特色文化活動接續上演，全城上下沉浸式感受地道的端午民俗，傳承屈原愛國精神。
千百年來，屈原文化深深扎根宜昌大地。時至今日，賽龍舟、誦詩詞等傳統習俗不斷煥發新生，讓厚重璀璨的文化遺產走出史冊，在長江之畔生生不息、鮮活流淌。
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SOURCE 新華絲路