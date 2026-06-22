決策大模型第一股，中科聞歌啟動全球發售

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 北京中科聞歌科技股份有限公司（以下簡稱「中科聞歌」，股票代碼：01956.HK ）正式啟動港股招股，計劃於6月26日在香港聯交所主板掛牌上市。按發售價每股60.70港元計算，在不考慮超額配售權行使的情況下，公司IPO市值約為105.1億港元，全球發售所得款項淨額預計約為8.27億港元。 在港股AI公司持續活躍的背景下，中科聞歌此次招股的市場關注點，在於其所代表的「通用決策大模型」路徑，中科聞歌長期聚焦複雜數據分析與人工智能輔助決策，其核心方向，是讓人工智能更深入地進入複雜業務場景，參與分析、推演和決策支持。

中科聞歌成立於2017年，由中國科學院自動化研究所科學家團隊創立，專注於企業級大模型驅動的決策智能操作系統及服務。根據灼識諮詢資料，按2025年收入計，中科聞歌在中國企業級大模型驅動的決策智能服務商中排名第一，市場份額為10.2%。 從中科院自動化所科研團隊出發，到形成覆蓋大模型、決策引擎、智能體、行業場景的全棧AI能力，今年以來，中科聞歌圍繞決策智能陸續發布龍工Claworks、DIP決策智能平台和通用決策大模型Decitron決策機等產品，進一步形成從數據治理、模型能力、智能體執行到決策推演的產品體系。

其中，Decitron決策機作為中科聞歌面向複雜開放場景推出的通用決策大模型產品，進一步強化了外界對其決策智能能力的認知。伴隨此次啟動招股，中科聞歌也將以「決策智能」這一差異化標籤進入資本市場視野。 值得關注的是，中科聞歌股票代碼為「01956.HK」。1956年既是人工智能概念誕生之年，也是中國科學院自動化研究所成立之年。對於由中科院自動化所科研團隊孵化、長期深耕決策智能的中科聞歌而言，這一代碼也與公司的AI技術基因形成呼應，進一步強化了其資本市場辨識度。

此次募集資金將重點用於持續投資基礎模型及核心研發能力，同時投向產品服務拓展、品牌建設、跨行業客戶覆蓋、潛在戰略投資並購、海外佈局及一般營運用途。 招股書顯示，中科聞歌本次全球發售引入多家基石投資者，包括中國東方國際、前海國際基金管理有限公司、嘉實國際資產管理有限公司、國惠（香港）控股有限公司、華泰資本投資有限公司及民銀國際投資（香港）有限公司。按發售股份數計算，相關基石認購約占發售股份總數的26.97%（假設超額配售權未獲行使）。多元化基石投資者的參與，也從側面反映出資本市場對公司長期發展及決策智能賽道價值的關注。

整體來看，中科聞歌此次基石投資者涵蓋公募基金、券商系及銀行系資產管理機構、國資背景投資平台等多類型機構，有助於優化本次發售的投資者結構，並提升市場對公司長期技術投入、商業化能力及決策智能賽道成長性的關注。 IPO前，中科聞歌已完成10輪融資，投資方包括國開製造業轉型升級基金、中國互聯網投資基金、央視融媒體產業投資基金、北京市人工智能產業投資基金、中科創星、深創投、盈富泰克等國家級基金及知名投資機構。 招股書顯示，中科聞歌收入由2023年的2.497億元增長至2025年的4.053億元，三年增幅超過60%；同期毛利率由44.0%提升至51.2%，並穩定保持在50%以上。客戶基礎方面，在往績記錄期間，中科聞歌累計服務超過650家企業及政府客戶。研發投入方面，2023年至2025年，公司研發費用分別為1.795億元、1.310億元和1.875億元。