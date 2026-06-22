智電混能新優選E9 Premium香港正式發佈，加冕保姆車新王

自E9在港上市即穩居新能源插混市場首位，此次進化深度適配香港路況與使用習慣。外觀採用東方醒獅震天翼2.0前臉，十根鍍鉻飾條如雄獅鬃毛舒展，新增刃影白、曜晶黑及東方奢華車色鈞玉灰，搭配殿堂雅黑等三款內飾，天鵝之翼座艙融合乾坤航空座椅，登車即享尊崇儀式感。

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 6月20日，GAC於香港車博會重磅發佈右舵旗艦MPV —— E9 Premium，早鳥價HK$569,000，全港限量100台。作為香港首款右舵插電混動豪華MPV，E9 Premium可電可混可油，以零焦慮續航與全面越級豪華，精準回應家庭及商務需求，強勢加冕「香港保姆車新王」。

智電混能直擊里程焦慮，滿電滿油無憂續航，是通勤與假日出遊的優選方案。座艙升級14.6寸中控屏與15.6寸電動吸頂屏，組成五屏智慧空間；高通8155P芯片驅動ADiGO 6.0系統，支持四音區語音、Spotify與3D導航。標配L2級智能駕駛輔助及高階智能泊車，輕鬆駕馭香港立體路況。

安全底蘊毫不動搖。八縱十九橫籠式車身高強鋼比例達81.7%，廣汽彈匣電池以遠超國標的嚴苛試驗實現不起火不爆炸，配合360°環抱式氣囊及同級唯一後風窗氣囊，構築全域移動安全堡壘。

以智電混能全新優選方案重新定義豪華保姆車，E9 Premium正以「新王」之姿，開啟香港新能源旗艦MPV的全新時代。

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SOURCE GAC