香港 - 2026年6月22日 - 有意進軍大灣區拓展業務的創業者，過去往往因兩地奔波處理工商稅務登記、排隊遞交表格等繁瑣流程而卻步。隨著前海深化改革「擴區」，並與寶安區深度協同發展，港人赴內地創業的政務門檻已顯著降低。由深圳市寶安區政務服務和資料管理局牽頭打造的「深港寶安e站通」現已正式登陸香港，並與前海管理局打造的跨境政務平台「前海港澳e站通」實施聯動，服務站點全面覆蓋港島、九龍與新界。
"深港寶安e站通"同步推出註冊易、辦稅易、社保通三大特色服務包，覆蓋企業註冊、稅務辦理、社保諮詢等110余項高頻事項，如今，投資者無需跨境，在香港本地即可一站式辦理政務事項，真正實現「足不出港，留港一站式辦理深圳寶安企業」。
"深港通註冊易"在香港地區設立三個服務站點，面向計畫前往深圳市寶安區投資設企的投資者，提供4項全流程商事登記跨境服務。服務涵蓋政策專業諮詢、申報材料指導、紙質檔代收、在港領照取章等核心環節，有效免去申請人往返深港兩地遞交材料的奔波與繁瑣，推動商事登記服務實現"就近辦、跨境辦、一站辦"。
"深港通辦稅易"以數位化智慧辦稅場景為支撐，全面整合60項港人港企高頻涉稅服務事項，推動"遠端辦""輔助辦""郵寄辦"三大服務模式延伸至香港地區。通過統一辦理標準、優化服務流程，實現同一涉稅事項在香港地區無差別受理、同標準辦理，持續提升跨境辦稅便利度與智慧化水準。
"灣區社保一窗通"通過設立社保專窗，在香港地區為港人港企提供55項社保業務諮詢及申請資料轉遞服務，促進深港人力資源要素高效、便捷流動，為粵港澳大灣區吸引和引進高層次人才提供支援，助力構建更具競爭力的國際化人才發展環境。
「前海港澳e站通」、「深港寶安e站通」港島、九龍、新界三大網站資料
港島網站地址：香港中環花園道1號中銀大廈63樓A室
九龍網站地址：九龍尖沙咀梳士巴厘道3號星光行12樓1210室
新界網站地址：新界沙田石門安耀街2號新都廣場2樓全層
電子郵箱：[email protected]
電話：（852）34629800
深圳創業新模式：「深港寶安e站通」入駐香港，在港一站式辦理
香港 - 2026年6月22日 - 有意進軍大灣區拓展業務的創業者，過去往往因兩地奔波處理工商稅務登記、排隊遞交表格等繁瑣流程而卻步。隨著前海深化改革「擴區」，並與寶安區深度協同發展，港人赴內地創業的政務門檻已顯著降低。由深圳市寶安區政務服務和資料管理局牽頭打造的「深港寶安e站通」現已正式登陸香港，並與前海管理局打造的跨境政務平台「前海港澳e站通」實施聯動，服務站點全面覆蓋港島、九龍與新界。